Gala Montes asegura que le desea lo mejor a su mamá Crista Montes, pero no quiere volver a verla luego de sus traiciones.

Hace unos días Crista Montes -de 55 años de edad- sorprendió a todos sus seguidores al aparecer en un video junto a Anna Porter, quien se ha dedicado a hablar mal de Gala Montes.

Tras viralizarse este encuentro, Gala Montes -de 24 años de edad- ya reaccionó y esto fue lo que dijo respecto a su relación con su mamá Crista Montes.

Crista Montes nuevamente fue acusada de traicionar a su hija Gala Montes, luego de que se dejó ver muy cercana a Anna Porter, quien presuntamente tuvo una relación con la actriz.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Gala Montes fue cuestionada sobre la reunión que habría tenido su mamá Crista Montes con su “detractora” Anna Porter.

Gala Montes aseguró que le desea lo mejor a su mamá Crista Montes y espera que mejor ocupe su energía en realizar otras cosas y no juntarse con personas que la quieren lastimar.

En el video compartido por Edén Dorantes, Gala Montes dejó en claro que no tiene intenciones de buscar a su mamá Crista Montes, luego de todas sus declaraciones.

Gala Montes puntualizó que no le desea mal a su mamá Crista Montes, pero no la quiere volver a ver.

“Después de lastimar a una persona no puedes esperar que esas personas te busquen, yo le deseo lo mejor, pero no quiero volver a verla”

En su conversación, Gala Montes reconoció que si le duele la relación que tiene con su mamá en estos momentos, pues ve que sus amigos tienen otro tipo de situación con sus papás.

“Me duele mucho, veo a mis amigos con sus papás y mamás, definitivamente no es la relación que tengo yo con mi mamá y pues obviamente es muy doloroso”

Gala Montes destacó que cree que su mamá tiene mucho que trabajar, más allá de las otras personas con las que aparezca.

Tras la mala relación que enfrenta con su mamá Crista Montes, Gala Montes fue cuestionada sobre si a ella le gustaría tener hijos.

De manera contundente, Gala Montes confesó que en algún momento si se ve como mamá.

Gala Montes consideró que sería una muy buena madre y es que le gustaría darle a su bebé todas las herramientas para que se pueda desarrollar en diferentes ámbitos.

“Una muy buena madre, diferente, me encantaría enseñarle todo a una corta edad, darle todas las herramientas del mundo. Que toque piano, que vaya a natación, que aprenda box, enseñarle idiomas”

Aunque reconoció que no es fácil ser padre, ella como madre se dedicaría a darle todas las herramientas a su bebé para que se pueda defender en diferentes áreas.

“Yo no culpo a mis padres ni nada, porque sé que ser padre y madre no es sencillo, pero ya en la posición en la que yo estoy me gustaría darle muchas herramientas a mi hija, tanto didácticas como emocionales”

Gala Montes