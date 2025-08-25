Si te gustó “Me estas matando, Susana”, no te pierdas estas 6 películas con Verónica Echegui

Para rendir homenaje a Verónica Echegui, te recomendamos estas cintas de la actriz española:

Yo soy la Juani (2006) 8 citas (2008) Orígenes secretos (2020) Explota Explota (2020) Objetos (2022) Yo no soy esa (2024)

Películas con Verónica Echegui: Yo soy la Juani

La película Yo soy la Juani significó el primer rol protagónico de Verónica Echegui en su carrera.

Además, le valió ganar en los Premios San Jordi como Mejor Actriz.

En esta cinta, Verónica Echegui da vida a la Juani, una chica que tiene problemas en casa y con su novio celoso.

Ante tal situación, Juani decide dejarlo todo para irse a Madrid y buscar triunfar como actriz.

Yo soy la Juani se puede ver en Filmin (solo España).

Yo soy la Juani (Especial)

Películas con Verónica Echegui: 8 citas

8 citas es una comedia romántica en la que Verónica Echegui actúa como Vane.

En esta cinta vemos a través de ocho momentos, la historia de una relación contada en clave de comedia.

La películas 8 citas está disponible en Atresplayer Amazon Channel de Prime Video y Claro Video.

8 citas, película (Tesela P.C / Impala)

Películas con Verónica Echegui: Orígenes secretos

Otra de las películas de Verónica Echegui que debes ver es Orígenes secretos, un thriller que se ambienta en Madrid en 2019.

En la cinta, Verónica Echegui da vida a Norma. La historia se centra en un asesino serial que se cobra a sus víctimas mientras imita superhéroes famosos.

La película Orígenes secretos puede verse en Netflix.

Orígenes secretos (Netflix)

Películas con Verónica Echegui: Explota Explota

Explota Explota es una comedia romántica ambientada en los años 70, donde Verónica Echegui aparece con el personaje de Amparo.

La trama nnos presenta a una joven que cambia la ciudad de Roma por Madrid con la intención de triunfar como estrella de televisión.

La película Explota Explota puede verse en HBO Max.

Explota Explota, película ( Universal Pictures Spain )

Películas con Verónica Echegui: Objetos

La actriz Verónica Echegui aparece con el personaje de Helena en la película Objetos.

En esta historia vemos a Mario, un hombre que trabaja en un almacén de objetos perdidos y se dedica a investigar su procedencia.

La película Objetos puede verse en Disney+.

Objetos, película (Especial)

Películas con Verónica Echegui: Yo no soy esa

Cerramos este listado de películas con Verónica Echegui con uno de sus últimos trabajos: Yo no soy esa de 2024.

En esta cinta, Verónica Echegui da vida a Susana, una mujer que despierta después de 20 años en coma y que debe adaptarse a un nuevo mundo.

La película Yo no soy esa está disponible para verse en Amazon Prime Video (solo en España).

Yo no soy esa (El Estudio / Cahuenga Filmmakers)

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años de edad

El pasado domingo 24 de agosto, se reportó que murió Verónica Echegui a los 42 años de edad.

La actriz enfrentó el cáncer antes de su muerte, dicha enfermedad la mantuvo en secreto.

Días antes de su partida, Verónica Echegui fue ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

La noticia de la muerte de Verónica Echegui se confirmó por la Unión de Actores y Actrices de España.