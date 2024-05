¿Gabriel Soto desea convertirse en padre nuevamente? El actor revela si se ve formando una familia junto a Irina Baeva.

Tras enfrentarse a varios rumores sobre una posible separación, Gabriel Soto -de 49 años de edad-e Irina Baeva se han mostrado más unidos que nunca e incluso estarían pensando en formar una familia.

Y es que, aunque ambos tienen varios proyectos en puerta, Irina Baeva -de 31 años de edad-confesó que le gustaría convertirse en mamá, pero ¿será que Gabriel Soto también lo deseé?

Gabriel Soto se ha mostrado muy feliz con sus dos hijas Elissa y Alexa, fruto de su matrimonio con Geraldine Bazán, de 41 años de edad.

Sin embargo, Gabriel Soto se mostró abierto a la posibilidad de convertirse en padre nuevamente, pero en está ocasión con Irina Baeva.

Pese a rumores de infidelidad, Gabriel Soto e Irina Baeva se han mostrado más unidos que nunca e incluso ya estarían pensando en tener un bebé.

Gabriel Soto e Irina Baeva siguen triunfando en la industria del espectáculo y ambos se encuentran promocionando diferentes proyectos.

Mientras que Irina Baeva está próxima a estrenarse en la obra Aventurera, Gabriel Soto se encuentra en la obra El precio de la fama.

Pese a sus apretadas agendas de trabajo, Irina Baeva mostró sus deseos de convertirse en mamá junto a Gabriel Soto.

Pero tal parece que Irina Baeva no es la única que desea tener un bebé y es que Gabriel Soto confirmó que quiere convertirse en padre nuevamente.

En entrevista compartida por Sale el Sol, Gabriel Soto confesó que ha platicado con Irina Baeva sobre formar una familia.

Sin embargo, destacó que sería solo de un bebé, pues considera que dos ya serían mucho.

Gabriel Soto dejó en claro que su edad no sería un impedimento y es que se siente cómo si tuviera 30 años.

“Y bueno, será en el momento que tenga que ser, tengo casi 50, pero me siento de 30 y me veo de 25″

En un encuentro con varios medios de comunicación, Irina Baeva dejó en claro que si le gustaría tener un hijo con Gabriel Soto.

Irina Bava destacó que aunque su familia no es muy grande, si considera que es muy familiar y muestra de ello es lo que adora a sus sobrinos.

“Vengo de una familia no muy grande, pero me considero una persona muy familiar”

En su conversación, Irina Baeva dejó en claro que no sabe cuándo se convertirá en mamá, pero es algo que no le quita el sueño.

“Por supuesto que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana, pero en algún futuro, a lo mejor lejano o no muy lejano, no lo sé, como el universo me lo conceda”

Irina Baeva