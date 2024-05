Durante un encuentro con la prensa, Irina Baeva habló sobre si quería tener hijos con Gabriel Soto -de 49 años de edad-.

Y aunque Irina Baeva -de 31 años de edad- se dijo una persona muy familiar, la actriz señaló que aún no le pone fecha a su maternidad.

En cuanto Irina Baeva tome la decisión de ser mamá, la actriz aseguró que los miembros de la prensa serán los primeros en enterarse.

Irina Baeva habló sobre si quería tener hijos con Gabriel Soto durante un encuentro con la prensa.

Y de acuerdo con Irina Baeva, en el momento en que quede embarazada, ella recibirá la noticia con la mejor de las disposiciones.

Pues a pesar de que no tiene una familia grande, la actriz aseguró que le gustan los niños y le gustaría tener los propios.

Sin embargo, le aclaró a los miembros de la prensa, que esto no significa que tenga planeado convertirse en mamá próximamente por varios motivos laborales y personales.

“Vengo de una familia no muy grande, pero me considero una persona muy familiar, (…) por supuesto que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana”

