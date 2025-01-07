¿Laura Bozzo le pagará a Gabriel Soto e Irina Baeva? La conductora asegura que no les dará ni un peso de la millonaria demanda que perdió.

A finales del 2024 se dio a conocer que Laura Bozzo había perdido la demanda que interpusieron Gabriel Soto -de 49 años de edad- e Irina Baeva en su contra por daño moral.

Gabriel Soto e Irina Baeva -de 32 años de edad- demandaron a Laura Bozzo por los comentarios que emitió en 2020 en un programa de televisión cuando los actores iniciaban su relación.

Si bien la pareja confirmó el fin de su relación, se dio a conocer que Laura Bozzo -de 73 años de edad- debería de pagar una cantidad millonaria a Gabriel Soto e Irina Baeva e incluso se habló de un posible embargo.

En medio de todas las especulaciones, Laura Bozzo rompió el silencio y habló sobre la demanda que perdió y si les tendrá que pagar a Gabriel Soto e Irina Baeva.

Laura Bozzo revela que se siente tranquila tras perder demanda millonaria contra Gabriel Soto e Irina Baeva

A unos días de haber iniciado el 2025, Laura Bozzo se mostró muy feliz con todos los proyectos que tiene en puerta para este 2025.

Laura Bozzo (Laura Bozzo Instagram @laurabozzo_of)

En un encuentro con varios medios de comunicación, Laura Bozzo no pudo evitar ser cuestionada sobre la millonaria demanda que perdió contra Gabriel Soto e Irina Baeva.

Laura Bozzo aseguró que no le pagará ni un peso a Gabriel Soto e Irina Baeva pues señaló que el proceso todavía no termina.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Laura Bozzo compartió que ahorita apelaron por lo que el proceso legal continúa.

“Es una demanda que ahorita está en apelación, mi abogado apeló. Esta semana estamos presentando la apelación” Laura Bozzo

Laura Bozzo se mostró segura que la demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva va a ser archivada, pues destacó que ella solo emitió una opinión en un programa de televisión.

“Tiene que verse en una sala y obviamente estoy segura que va a ser archivada, porque definitivamente fue una opinión que yo di en un programa de televisión y era una opinión, punto” Laura Bozzo

En ese sentido, Laura Bozzo se dijo muy tranquila pues sabe que el proceso legal todavía no termina.

“Yo estoy muy tranquila, los medios han sacado que la embargan, no. La sentencia se apela” Laura Bozzo

Laura Bozzo cree que de perder la demanda en contra de Gabriel Soto e Irina Baeva sería un pésimo precedente en México

En su conversación con varios medios, Laura Bozzo destacó que en caso de que pierda la demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva será un pésimo precedente.

Y es que aseguró que ella también podría demandar a varias personas por todo lo que han dicho sobre ella.

Sin embargo, le envió una indirecta a Gabriel Soto e Irina Baeva al asegurar que ella no vive de las demandas.

“Sería un pésimo precedente para todos, porque entonces yo ahorita podría demandar a medio México, pero no por una opinión. Me han dicho de corrupta para abajo, entonces yo ahí podría hacerlo, pero a mí no me interesa, yo no vivo de eso” Laura Bozzo

De todo lo que se ha señalado en los medios, Laura Bozzo aseguró que es mentira e incluso dejó en claro que no la podrían embargar en estos momentos pues el proceso sigue.

“Todo lo que han sacado es mentira, para que tu puedas demandar tiene que ser ejecutoriada, que quiere decir eso que no se puede apelar” Laura Bozzo

Laura Bozzo recordó que ella es abogada por lo que se encuentra tranquila de la demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva.

“Yo siendo abogada no soy tonta, totalmente tranquila” Laura Bozzo

Sobre si siente que Gabriel Soto e Irina Baeva quieren sacar ventaja, Laura Bozzo puntualizó que ella cree que la demanda no va porque hay cosas más interesantes que tienen que ver las autoridades.

“Siento que simplemente no va, que no es legal y se los dejo a los jueces porque creo que hay temas más interesantes la verdad” Laura Bozzo