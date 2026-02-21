Laura Bozzo -de 74 años de edad- le pagará más de 2 millones de pesos a Gabriel Soto tras demanda por daño moral en 2021.

Gabriel Soto demandó hace 5 años a Laura Bozzo por hacer comentarios sobre él e Irina Baeva con palabras denigrantes en el programa El Gordo y la Flaca.

Laura Bozzo debe pagar 2 millones de pesos a Gabriel Soto

Tras varios años del proceso legal, un juez rechazó un amparo de Laura Bozzo y ahora debe pagar 2 millones de pesos a Gabriel Soto.

La conductora debe de cumplir con dicha cantidad lo antes posible, así lo reveló el abogado Gustavo Herrera, representante legal del actor.

Laura Bozzo (Laura Bozzo Instagram @laurabozzo_of)

Si Laura Bozzo no le paga a Gabriel Soto, las autoridades tiene la facultad de embargarle bienes, cuentas bancarias y derechos de los contratos que tiene con otras televisoras.

“Podemos embargar su marca ‘Laura Bozzo’, su nombre comercial. Es decir, ahora vamos a pasar a esta etapa del embargo. Si no paga se van a rematar los bienes” Gustavo Herrera, abogado de Gabriel Soto

El abogado de Gabriel Soto insiste en que Laura Bozzo faltó al decoro y dañó la reputación, así como imagen del actor.

¿Laura Bozzo se niega a pagarle a Gabriel Soto?Abogado dice que sí

Gustavo Herrera menciona que a lo largo del proceso legal contra Laura Bozzo, la conductora ha solicitado amparos para no pagarle al actor.

“En todos estos años ha interpuesto recursos, amparo para eludir el pago de la condena a la que fue sancionada” Abogado de Gabriel Soto

El abogado menciona que más allá de carecer de recurso para pagar su deuda, Laura Bozzo no quiere pagarle a Gabriel Soto por falta de humildad y por no aceptar que cometió un error al insultarlo en televisión.

Por otro lado, el abogado aclaró que él ya no representa a Irina Baeva, por lo que ya no pelea sus intereses.

Pero, la compensación de más de 2 millones de pesos debe ser pagada a Gabriel Soto e Irina Baeva indistintamente de esta deci