Una vez más, la vida privada de Frida Sofía genera interés, rumores que la rodean indican un embarazo.

Verás, el fin de semana, a través de sus historias de Instagram, Frida Sofía, de 34 años de edad, habría confirmado lo que muchos sospechaban: dejó la soltería, ya tiene novio.

La propia publicó un breve video junto a un hombre un poco más alto que ella, de cabello y barba color negro, mismo que fue retomado por distintos medios de comunicación.

Frida Sofía estrena novio (@ifridag / Instagram)

Aunque no reveló el nombre del hombre que en ese momento estaba a su lado, la atención se centró en la forma en que éste colocó los brazos alrededor de su abdomen.

La cercanía entre ambos y la acción generaron rumores de romance y embarazo.

De esto hablamos:

¿Frida Sofía está embarazada? (@ifridag / Instagram)

¿Frida Sofía está embarazada?

Seguidores de Frida Sofía aseguran que se le nota una pancita de embarazo en la fotografía que compartió junto a su novio, por lo que ese abrazo habría confirmado su próximo debut en la maternidad.

“Pancita” de Frida Sofía genera sospechas (@ifridag / Instagram)

No obstante, otras personas señalan que aquella pancita sale ha relucir en ciertos ángulos, y no se equivocan...

En una instantánea que la hija de Alejandra Guzmán, de 58 años de edad, publicó, además de presumir el outfit que utilizó para la fiesta de una de sus amigas, luce una delgada anatomía.

¿Frida Sofía está embaraza? (@ifridag / Instagram)

Incluso, un mes atrás, la polémica joven compartió en sus redes sociales una fotografía de sí misma modelando un corsé que definía su figura.

Frida Sofía (@ifridag / Instagram)

Cabe señalar que la también empresaria es fanática de los tratamientos estéticos así como de los productos para bajar de peso por lo que constantemente presume los resultados.

Por otra parte, hasta el momento, Frida Sofía no ha abordado los rumores de embarazo y tampoco ha dicho nada sobre el hombre que la besaba en la fotografía subida a sus historias.