Aleks Syntek -de 55 años de edad- posó junto a Shakira en una fotografía de fan, ahora que la cantante continúa en la CDMX dando conciertos.

Aunque la foto juntos prometía ser encantadora, parece que a Aleks Syntek se le olvidó que un día crítico duramente la música de Shakira.

Los internautas no dejaron que el ‘error’ de Aleks Syntek quedara en el pasado, así que no bajaron de “hipócrita” al cantante.

Y es que, en un video grabado en abril del 2024, Aleks Syntek criticó a Shakira -de 48 años de edad- por hacerle tiraderas Gerard Piqué sin pensar en sus hijos.

Una vez más, Aleks Syntek cavó su tumba en redes sociales por polémicos comentarios que los internautas no olvidan.

La foto de Aleks Syntek con Shakira fue la que desató el caos en Instagram, donde no bajan de “hipócrita” y “falso” al cantante por lo que dijo en el pasado.

“¡Pero qué guapos!”, se lee en la publicación de Aleks Syntek que, incluso, está creada con ChatGPT al estilo Studio Ghibli.

En la instantánea aparecen Natalia Coronado —de 19 años de edad e hija de Aleks Syntek— Shakira y el cantante mexicano.

Con más de 4 mil 500 reacciones, la publicación de Aleks Syntek con Shakira rápidamente se llenó de comentarios contra el músico.

“¿Fue capaz de decirle lo que habló un día de ella?”; “¿No que no le gustaba su música?”; “La criticaste, pero ahí vas”; “Después de criticarla, ahora toca besarle los pies”, se lee entre comentarios.

En el mes de abril de 2024, Aleks Syntek acudió como invitado a El Podcast + Pedido ; ahí, formó parte de una polémica actividad.

El juego se trataba de conservar o desechar álbumes de diferentes artistas —mexicanos y extranjeros— y explicar la razón.

Le tocó el turno a Pies Descalzos de Shakira, lanzado en 1995, y que Aleks Syntek decidió no arrojar por el inodoro.

Sin embargo, las duras críticas llegaron inmediatamente después.

“Esta es la Shakira que extrañamos todos, la que hacía canciones bonitas. Pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz”, comenzó a explicar Aleks Syntek.

Más adelante, cantó una estrofa de la canción ‘No’ de Shakira y Gustavo Cerati para llamar “venenosa” a la cantante colombiana.

“¿Ya viste que sí se puede vivir con un chorro de veneno? (…) A lo mejor sí entiendo que esté muy enojada con su ex pero, ¿y sus hijos? Por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al papá de mis hijos. (…) Al final, le está dando una patada al papá de sus hijos.”

Aleks Syntek