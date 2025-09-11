Durante una entrevista en exclusiva, Florinda Meza negó haber llamado “defectos” a los hijos de Roberto Gómez Bolaños.

De acuerdo con Florinda Meza -de 76 años de edad- esa entrevista en la que habló de los hijos de Roberto Gómez Bolaño está “descontextualizada”.

Esto dijo Florinda Meza de los hijos de Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza negó haber llamado “defectos” a los hijos de Roberto Gómez Bolaños durante su entrevista para ‘La Saga’ con Adela Micha -de 62 años de edad-.

De acuerdo con Florinda Meza, el fragmento de su polémica entrevista mal hablando de los hijos de Roberto Gómez Bolaños fue “descontextualizada”.

Y es que la actriz aseguró que su respuesta no hablaba de los hijos del creador del Chavo del Ocho, sino de por qué tardó tantos años en aceptarlo.

Asimismo, destacó la intérprete de Doña Florinda, cuando fue el programa de la periodista, dijo que Roberto Gómez Bolaños llegó a su vida con “7 valijas.”

Es decir, que con el paso de los años prendió sobre la forma en que debía expresarse para que evitar que manipularan la información que compartía.

Finalmente, Florinda Meza destacó que, a raíz del lanzamiento de Chespirito: Sin querer queriendo, muchas de sus entrevistas fueron publicadas omitiendo detalles importantes.

Finalmente, Florinda Meza aseguró que los videos en su contra que han circulado en redes sociales se han creado con dolo para afectar su imagen.

Florinda Meza se opuso a la serie de Roberto Gómez Bolaños

Además de negar haber llamado “defectos” a los hijos de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza aseguró haberse opuesto al lanzamiento de la serie en HBO Max.

“Yo me opuse porque no sabía qué contenido tenía” Florinda Meza

Pues, aunque solo le mostraron un fragmento de Chespirito: Sin querer queriendo antes del estreno, Florinda Meza dijo solo haber visto falsedad.

De haber sido la mujer manipuladora que la serie muestra, Florinda Meza insinuó que ella sería la dueña de los derechos literarios, el dinero repartido, entre otros bienes que fueron repartidos.