Florinda Meza -de 76 años de edad- dice que los hijos de Roberto Gómez Bolaños dañaron la imagen y legado de su padre.

Pues, de acuerdo con Florinda Meza, ‘Chespirito: sin querer queriendo’ en HBO Max estaría llena de mentiras.

Que dijo Florinda Meza sobre la image y legado de Roberto Gómez Bolaños

En su entrevista para ‘De Primera Mano’ con Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad-, Florinda Meza dijo que los hijos de Roberto Gómez Bolaños dañaron su imagen y legado.

“Estoy muy preocupada por el daño tan grande que se le hizo a Roberto, a su imagen, a su recuerdo, a su legado, a la memoria de Roberto.” Florinda Meza

Pues, de acuerdo con Florinda Meza, los hijos de Roberto Gómez Bolaños mintieron en varios aspectos de la serie Chespirito: sin querer queriendo.

Por lo que la segunda esposa del creador del Chapulín Colorado, lamento que el actor no pudiera defenderse.

“La verdad es que todos nos llevábamos muy bien”, aseguró Florinda Meza sobre las supuestas polémicas durante las grabaciones del Chavo del Ocho.

Asimismo, recordó la intérprete de Doña Florinda que en vida Roberto Gómez Bolaños “habló mucho” sobre su vida y matrimonio.

En este sentido, Florinda Meza destacó que Roberto Gómez Bolaños la consideraba ‘la mujer de su vida’, mientras que a Graciela Fernández la consideraba una hermana.

“No teníamos nada que ocultar”, aseguró la actriz, destacando que antes eran ‘otras épocas’ en las que el divorcio no era un asunto sencillo.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito'. (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Florinda Meza acusa a Chespirito: sin querer queriendo de dañar al público

A demás de acusar a los hijos de Roberto Gómez Bolaños de dañar su imagen y legado, Florinda Meza aseguró que la serie Chespirito: sin querer queriendo afectó gravemente al público.

Y es que a raíz del lanzamiento de la serie, Florinda Meza dijo haber recibido comentarios de sus seguidores en redes sociales que lamentaron que haya “ensuciado su recuerdo de la infancia”

Asimismo, aseguró la actriz, hubo varios internautas quienes le aseguraron que no volverían a ver la serie de Roberto Gómez Bolaños debido a lo que se mostraba en Chespirito: sin querer queriendo.