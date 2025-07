Florinda Meza renunció a ser madre para estar con Roberto Gómez Bolaños, reveló Chespirito en entrevista de YouTube

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños estuvieron juntos aproximadamente 30 años; sin embargo, su matrimonio solo duró una década ya que la muerte de Chespirito, los separó.

Al ser una de las relaciones más sólidas dentro del mundo del espectáculo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en una entrevista que aún prevalece en YouTube, reveló el secreto detrás de su relación con Florinda Meza.

Así como habló del sacrificio que la actriz, de actualmente 76 años de edad, hizo para estar a su lado.

Pese a que el romance entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza inició cuando Chespirito estaba casado, solo la muerte pudo separarlos.

En una entrevista que aún prevalece en YouTube, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, aseguró que el secreto de su relación con Florinda Meza era que “el aburrimiento no existía”.

Así como se mostró orgulloso de tener a su lado a una mujer preparada e inteligente, como describió a la veterana actriz, quien dijo hizo un gran sacrificio por él.

Florinda Meza renunció a ser madre por el amor que le tenía a Chespirito, a quien le hicieron la vasectomía antes de iniciar una relación extramarital con la actriz.

Pese a que el comediante sí tuvo hijos, la actriz no quiso convertirse en su madrastra, por lo que se negó a convivir con ellos ya que consideraba que eran los “defectos” más grandes de su esposo.

Roberto Gómez Bolaños se enamoró profundamente de Florinda Meza, a quien intentó conquistar a lo largo de 5 años.

En una entrevista para Despierta América, Roberto Gómez Bolaños aceptó haber sido él quien buscó a Florinda Meza, de quien se enamoró en el set de Chespirito.

“La perseguí durante 5 años más o menos”, confesó el comediante al anfitrión, por lo que la actriz dijo haberse hecho la difícil porque Chespirito era un mujeriego, pero además, era su jefe.

“Andaba con cuanta mujer se le paraba en frente y luego, a parte de eso, era mi jefe. Yo me decía: ser una más y donde la cosa me salga chueca, me quedo sin hombre y sin empleo”

Florinda Meza