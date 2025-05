Flor Rubio -de 53 años de edad- ya se enteró que Adrián Marcelo la insultó en redes sociales.

Por lo que mediante su canal de YouTube, Flor Rubio encaró a su violentador Adrián Marcelo, de 35 años de edad.

Adrián Marcelo se aprovechó de la vulnerabilidad que Flor Rubio para llamarla “estúpida” y recordar que en el pasado ella lo juzgó.

Con la finalidad de burlarse y de paso insultar a Flor Rubio, Adrián Marcelo compartió el video que muestra a la periodista llorar durante una dinámica de Venga La Alegría.

Al respecto, Flor Rubio se alegró de que el influencer le ponga atención al programa de TV Azteca, pero sobre todo a ella.

Adrián Marcelo no fue el “más violento” de La Casa de los Famosos México, declara la ex productora

Así como dijo no extrañarse de su actitud violenta, la cual salió a relucir tras su paso por La Casa de los Famosos México 2024.

Por lo que subrayó no sentirse afectada por ser llamada “estúpida” y “tipeja”.

“No me extraña que con su historial de violentador de mujeres y compañeros, en un ámbito de trabajo como pasó en La casa de los famosos, no me extraña que este tipo de violentadores envalentonados me diga ‘estúpida’ o me diga ‘tipeja’”

Flor Rubio