Fher de Maná aplaude al movimiento feminista; reconoce: las mujeres siguen siendo el tema pendiente de la sociedad

Fher Olvera, vocalista de Maná, aplaude que la sociedad esté experimentando avances en términos de inclusión, sin embargo, considera que la deuda con las mujeres aún es muy grande.

Maná se encuentra relanzando ‘El reloj cucú’, tema que Fher Olvera escribió inspirado en su mamá, que se convirtió en la cabeza de su familia tras la muerte de su esposo.

A partir de esa experiencia y los tiempos actuales, el vocalista de Maná reflexionó sobre los cambios que ha hecho en su vida, guiado por el movimiento feminista.

Fher Olvera se dijo contento por los cambios que ha visto en la sociedad y dijo confiar en que las cosas sigan mejorando.

El cantante de Maná contó que a los siete años se quedó sin padre, lo que lo hizo crecer en un matriarcado, integrado por su madre, sus tres hermanas y su abuela.

Así, dijo, aprendió a valorar y admirar a las mujeres y los enormes esfuerzos que realizan en todos los ámbitos de la vida. En ese sentido, reflexionó:

Estos pensamientos, afirmó Fher Olvera, son resultado del movimiento feminista, que le ha permitido ser autocrítico y cambiar ciertas actitudes.

Por ejemplo, dijo, es el caso de chistes o bromas que antes aceptaba y que ahora es consciente de que no están bien.

El vocalista de Maná dijo sentir tanta admiración hacia el género femenino y en especial, a su madre, que le escribió la canción ‘El reloj cucú’.

En ella, dijo, además de expresar su dolor por la muerte de su padre, quiso reconocer a su madre por la forma como afrontó la situación.

Maná estrenó ‘El reloj cucú' en el año 1995, como parte del disco ‘Cuando los ángeles lloran’. Este 2021 ha decidido relanzar el tema, a duero con Mabel Vázquez, de 12 años.

La agrupación conoció a la adolescente gracias a su participación en el reality ‘La Voz’, y quedaron tan encantados con su interpretación del tema, que decidieron apoyar su carrera.

Mabel y Maná interpretaron la canción hace unos días, en los Premios Billboard Latino. Fher Olvera afirmó que la experiencia fue memorable:

“Hace mucho tiempo que no me emocionaba tanto como me emocioné, ella estaba muy nerviosa y conmovida. Ahora que he crecido me doy cuenta de que mi mamá fue una persona muy fuerte y me dio un ejemplo de como salir adelante”

Fher Olvera, vocalista de Maná