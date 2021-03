‘Queen’ tiene su primer juego exclusivo para dispositivos móviles

El juego ‘Queen: Rock Tour’ permite a los usuarios interpretar varios éxitos de la famosa agrupación británica

A pesar del paso de los años, el grupo ‘Queen’ ha logrado mantenerse vigente gracias a su legado musical. Ahora, la gente podrá divertirse con los grandes éxitos de la agrupación liderada por Freddy Mercury gracias al nuevo juego para dispositivos móviles ‘Queen: Rock Tour’.

‘Queen: Rock Tour’, permite a los usuarios interpretar diversos temas del grupo británico y tomar el control de los miembros de la banda de rock.

Este juego exclusivo para dispositivos móviles fue lanzado por Universal Music. En un comunicado, la disquera escribió: "Salta al escenario y toca con la banda al completo para demostrar tus habilidades musicales tocando riffs de guitarra, solos de batería y mucho más. ¡Todo lo que necesitas es darle a los botones al ritmo de la música!".

Aunque está diseñado únicamente para dispositivos móviles (Android e iOS), ‘Queen: Rock Tour’ tiene el estilo de ‘Guitar Hero’ o ‘Rock Band’. El juego permite a los usuarios tocar los grandes temas ‘Queen’ mientras ganas puntos y avanzas al jugar con 20 de sus éxitos más conocidos, incluyendo "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Radio Ga Ga", "I Want to Break Free" y "We Are The Champions".

Los jugadores de ‘Queen: Rock Tour’ podrán desbloquear curiosidades y fotos exclusivas de la banda

También se puede tocar en 10 escenarios diferentes; además, los jugadores pueden seleccionar entre 40 atuendos icónicos que pueden usar los miembros de la banda. En ‘Queen: Rock Tour’ se pueden desbloquear curiosidades y fotos exclusivas de los archivos de ‘Queen’ con la puntuación conseguida en el juego.

"La música de 'Queen' se ha usado en otros videojuegos anteriormente, pero esta es la primera vez que la banda saca su propio juego", señala Universal Music. El juego para dispositivos móviles ‘Queen: Rock Tour’ fue creado por Universal Music, Hollywood Records y Gameloft.

Cedric Ratajczak, director creativo de Gameloft, señala que se puso gran atención a los detalles de la historia de ‘Queen’, para crear un tributo a la altura de la agrupación. Por su parte, Andrew Kronfeld, vicepresidente ejecutivo de marketing de Universal Music Group, espera que con el lanzamiento de ‘Queen: Rock Tour’, se logre llevar la música de la banda a nuevas generaciones con una experiencia de juego única.