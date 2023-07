Este domingo 30 de julio es la noche de expulsión en La Casa de los Famosos, en donde uno de los nominados que podrían salir del reality es Jorge Losa por lo que Ferka llevó a su porra; pero solo fueron tres personas.

A través de redes sociales se vio como María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka -36 años-, fue a apoyar a Jorge Losa en La Casa de los Famosos.

En redes sociales Ferka “presumió” que fue a apoyar a Jorge Losa con una porra de tres personas, esto al ser él uno de los nominados para este domingo en La Casa de los Famosos, junto con:

Mucho se ha hablado con respecto a La Casa de los Famosos, en especial la relación que hubo entre Ferka Quiroz y Jorge Losa.

Y aunque mucho se especuló sobre si es que Ferka y Jorge Losa habían formalizado o no una relación en La Casa de los Famosos, ambos negaron estar saliendo.

En el caso de Jorge Losa, él comentó frente a sus compañeros que nunca tuvo una relación con Ferka, aunque si pensaba hablar con ella una vez que acabara La Casa de los Famosos.

En cuanto Ferka, ella aseguró que va a defender a Jorge porque “para eso tiene vieja”, aunque aclaró que no tienen nada formalizado.

“Aquí tu vieja te respalda... ya no sé ni qué hacer, para qué me invitan entonces... no somos novios, aclaro... me están interrumpiendo, o sea soy ¿su amigui? no, no soy su amiga, ya estamos grandes... no somos novios, es una realidad para que no empiecen con que me está negando... no somos novios porque no me lo ha pedido”

Ferka