Una amiga de Nicola Porcella explota en video contra Sergio Mayer y Wendy Guevara tras agresión en La Casa de los Famosos México.

Cada vez son más las voces que se suman contra la agresión de Sergio Mayer-de 57 años- y Wendy Guevara -de 29 años- contra Nicola Porcella ocurrida la noche del 28 de julio.

Ahora ha sido la actriz María José Suárez, amiga de Nicola Porcella, quien levantó la voz para señalar la gravedad de la agresión hecha por Sergio Mayer y Wendy Guevara.

Ya que como se ha difundido en redes sociales, ambos competidores de La Casa de los Famosos México sobrepasaron los límites de una broma a Nicola Porcella- de 35 años.

Haciendo que muchos fans de La Casa de los Famosos México pidieran se tomaran cartas en el asunto sobre este tema tan delicado y se expulsara a los responsables.

Debido a que Sergio Mayer y Wendy Guevara- en complicidad con compañeros del Team Infierno- hicieron daño a Nicola Porcella.

Mediante su cuenta de Instagram, María José Suárez (@mariajosesuarez) explotó contra Sergio Mayer y Wendy Guevara tras agresión a Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México.

Señalando que la agresión sexual hacia Nicola Porcella era un delito en La Casa de los Famosos México.

Además, explicó que sus acciones en La Casa de los Famosos México no eran una broma sino una agresión. Esto fue lo que dijo la amiga de Nicola Porcella:

No hay que pensar las cosas dos veces para hacer este tipo de video. Lo pensé y lo voy a hacer y no me importa porque es una ch#ng#d#ra.

Lo que acaban de hacer está tipificado como delito. No sé si sepas, Sergio Mayer, que lo que le hiciste a Nicola por supuesto que es un delito.

No es lo mismo ir a abrir la puerta de un baño molestando, echando agua lo que quieran, que abrirle las nalgas a alguien para quererlo penetrar y tratarle de meter un cepillo por el recto y como no pudiste, solo le pusiste crema.

María José Suárez