Christian Estrada -de 34 años de edad- presumió sus vacaciones en Europa mientras sigue sin pagar la manutención de su hijo, lo cual causó la indignación de Ferka.

Ferka arremete contra Christian Estrada por viajar mientras es un deudor alimentario

Christian Estrada ha compartido fotos y videos de su viaje a Europa, mientras sigue sin pagar la manutención de su hijo con Ferka.

Esta situación indignó a Ferka, quien compartió dos mensajes contra su expareja por deudor alimentario.

“Que padre. En Europa y ni un avance y ni quinto para su hijo. Hasta la madre.” Ferka

La conductora expresó que ella puede mantener completamente a su hijo, pero eso no exenta a Christian Estrada de cumplir con sus obligaciones como padre.

“El que yo pueda darle todo a mi hijo no exenta al progenitor ver por los derechos de mi bebé. Harta” Ferka

Ferka mostró su hartazgo ante esta situación, pues Christian Estrada no ha dado una solución a su situación con la pensión de su hijo.

Los famosos llevan más de dos años peleando por la manutención de Leonel , la cual sigue sin tener una cantidad fija estipulada por las autoridades.

Las vacaciones de Christian Estrada mientras es deudor alimentario

Christian Estrada compartió varias fotos de su viaje por Italia, donde presumió que está celebrando su cumpleaños.

“Precumpleaños en Positano y la vida no puede ser más bella”, escribió Christian Estrada mientras su hijo lleva varios años sin recibir la mensualidad que le corresponde.

El modelo ha presumido su viaje, comidas de lujo y caminatas por Italia, lo cual desató la indignación de los seguidores de Ferka.

Los seguidores le Ferka le sugirieron llevar el caso ante las autoridades y exhibir los derechos de su hijo.