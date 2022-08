A 99 días de que Felicia Garza diera a conocer que su hija Dulce María estuvo al borde de la muerte y tras semanas de una infección, se confirma su muerte a los 53 años de edad.

Fue Matilde Obregón, quien anunció la muerte de Dulce María por esclerosis múltiple la noche de ayer -25 de agosto-, la hija de Felicia Garza luchaba con la enfermedad sin cura desde hace más de un año.

Dulce María, hija de Felicia Garza. (dulce.b.arroyo / Facebook)

Esta mañana, Felicia Garza compartió y confirmó la muerte de su hija a Sale el Sol, espacio en el que pidió discreción “así lo ha decidido su familia”.

Felicia Garza: Su hija Dulce María murió sedada en un hospital

Felicia Garza, la cantante y autora de 82 años de edad, confirmó a Sale el Sol, que su hija Dulce María, murió tras semanas de estar delicada de salud por la esclerosis múltiple que padecía.

La cantante no quiso decir qué tiempo tenía su hija luchando contra la enfermedad, pero hasta hace un año Dulce María ya no se valía por si misma, “ya no podía ni caminar”, dijo a Ventaneando en 2021.

“Fue desde hace varios años que se fue minando”. Felicia Garza, cantante.

Ahora, Felicia Garza, aunque sí se mostró triste por la muerte de Dulce María Bojalil, quien es su hija menor, expresó que lo que ella quería es que ya no sufriera más.

“Es muy fuerte, porque ves que se estaba yendo”. Felicia Garza, cantante.

Compartió a Sale el Sol, que las últimas semanas en el hospital, su primogénita estuvo sedada, “y aunque estaba sedada, todavía estaba en dolor, se retorcía de repente, tenía espasmos”.

“Yo solo le pedía a Dios que ya no sufra más, ya no". Felicia Garza, cantante.

Felicia Garza y su hija Dulce María. (dulce.b.arroyo / Facebook)

Felicia Garza: La salud de su hija Dulce María se fue deteriorando por la esclerosis múltiple

Felicia Garza confirmó de su hija Dulce María Bojalil Arroyo, tras años de que luchara contra la esclerosis múltiple. La menor de sus hijas murió en un hospital público tras una infección en la vejiga.

Hace apenas dos semanas, Felicia Garza reveló que Dulce María había ido de urgencia al hospital público, y aunque se creía era un repunte de esclerosis múltiple, no fue así.

Explicó que al ser internada, se le detectó una infección en la vejiga, pero esto a consecuencia del deterioro de su salud por la esclerosis.

“La infección está vencida, pero tiene los leucocitos muy alto... se teme que podría tener tuberculosis en la vejiga”. Felicia Garza, cantante.

Hoy -26 de agosto-, Felicia Garza compartió que ella solo deseaba que su hija dejara de sufrir.

Se sabe que Dulce María estaba casada con Héctor y juntos tuvieron 3 hijas, de quienes se desconoce su nombre.

Dulce María y su esposo, hija y yerno de Felicia Garza. (dulce.b.arroyo / Facebook)

Felicia Garza fue clara al compartir que la familia de su hija deseaba tener un funeral con discreción e intimidad, “llevan mucho tiempo de dolor, de sufrimiento”.