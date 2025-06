Al borde del llanto, Farid Dieck de 32 años de edad, le dedicó el galardón que se llevó en los Spotify Podcast Awards 2025 a su prometida Jessica Fernández, tras su más reciente polémica.

Usuarios de redes sociales funaron por al menos una semana a Farid Dieck y Jessica Fernández de 29 años de edad, por su relación, pues al psicoterapeuta no lo bajaron de migajero.

Sin embargo, en medio de los cuestionamientos a su relación con Jessica Fernández, el psicoterapeuta le dedicó un mensaje a su prometida en los Spotify Podcast Awards 2025 donde dejó ver que sí le afectaron las críticas.

El mensaje que Farid Dieck le dedicó a su prometida Jessica Fernández tras ganarse un Spotify Podcast Awards 2025, dejó ver que la youtuber no la ha pasado bien por la funa que los rodea.

Desde hace al menos una semana, Farid Dieck y Jessica Fernández han estado envueltos en críticas luego de que a ella la acusaron de humillar a su pareja exhibiendo que es migajero.

Y aunque se ha comprobado que lo dicho por Jessica Fernández está fuera de contexto, la funa sigue y estaría afectando a la prometida de Farid Dieck.

El 4 de junio se vivieron los Spotify Podcast Awards 2025 donde Farid Dieck se llevó un premio en la categoría de Bienestar, aprovechando los micrófonos para dedicarle un mensaje a su prometida.

Pese a que Farid Dieck no mencionó el nombre de Jessica Fernández sí la señaló en el público para recordar lo que ella ha hecho por él y lo que ahora él está dispuesto a hacer por su prometida.

“Por alguna razón tú me veías diferente, siempre me viste hacia arriba, siempre confiaste en mí, yo no lo entendía. Y aún aunque yo no podía verme a mí mismo de esa forma en ese momento, decidí confiar en tu mirada”.

Farid Dieck, psicoterapeuta.