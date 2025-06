Farid Dieck -de 32 años de edad- y Jessica Fernández, están comprometidos. Sin embargo, en lugar de felicitaciones, han recibido críticas en redes.

A través de las redes sociales de ambos creadores de contenido, Farid Dieck y Jessica Fernández -de 29 años de edad- están bajo el escrutinio de su comunidad.

El viernes 14 de marzo, Farid Dieck y Jessica Fernández anunciaron su compromiso después de 9 años juntos.

Desde el 2018, ambos creadores de contenido han tenido altibajos en su relación y hoy están comprometidos.

Aunque el contenido de Jessica Fernández y Farid Dieck está lejos de generar escándalo, su futura boda generó polémica y críticas en redes sociales.

Pues fans de Farid Dieck le están rogando al influencer “date cuenta” de la “red flag” que representa su novia, Jessica Fernández.

En 2022, en los primeros episodios de su podcast juntos, Farid Dieck y Jessica Fernández hablaron de cómo se conocieron, cortaron y se reconciliaron.

Entre las declaraciones de la pareja, destacan las de Jessica Fernández aceptando que le hizo caso a Farid Dieck cuando ya era conocido en redes sociales.

“Farid le hizo su luchita mucho tiempo”, declaró la influencer más de una vez en video.

Más adelante, el mismo Farid Dieck aceptó que notaba el desinterés de Jessica Fernández hacia él, pero ni así dejó de insistir.

“Yo percibía a Jessica ambivalente, a vaces la sentía insegura, interesada; de repente, de un segundo a otro, sentía que no estaba interesada en mi, de repente no me contestaba.”

Farid Dieck