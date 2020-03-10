Dolly Parton quiere posar de nuevo en Playboy a sus 75 años

Dolly Parton se ha mantenido en la escena musical con una envidiable carrera de más de medio siglo, y en pleno 2020 todavía tiene varios proyectos. La cantante y compositora de country recientemente cumplió 74 años, pero ya planea lo que hará para su siguiente cumpleaños.

La artista nacida en Tennessee, Estados Unidos, concedió una entrevista para el programa australiano 60 Minutos. Dolly Parton confesó que le gustaría vestir nuevamente el traje de conejita Playboy para celebrar sus 75 años.

“Probablemente podría usarlo . No planeo retirarme, acabo de cumplir 74. Planeo estar en la portada de la revista Playboy nuevamente. Me convertí en la portada de la revista hace años, he pensado que sería un puntazo si me dejan intentarlo otra vez, ojalá pueda estar para mi cumpleaños 75”, explicó.

Dolly Parton apareció por primera vez en la portada de la revista Playboy cuando solo tenía 32 años de edad. La imagen de la cantante estadounidense trascendió a través de las décadas luego de lucir el famoso body negro y las orejas de conejo.

El nombre de la artista volvió a tomar relevancia en los últimos meses con el famoso Dolly Parton Challenge, el cual consistía en publicar una foto como lo haría cualquier persona para algunas las redes sociales más importantes de la actualidad: Facebook, Instagram, Linkedin y Tinder.