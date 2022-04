El pasado 19 de abril se informó que el actor Ezra Miller, quien interpreta a ‘The Flash’, fue arrestado por segunda ocasión en Hawái, pero todo indica que él podría seguir con sus papeles en Warner Bros.

De acuerdo a Deadline y varios reportes, a Warner no le importarían los arrestos de Ezra Miller en los últimos meses y continuaría con el actor como figura principal para ‘The Flash’, la nueva película del DCEU .

Aparentemente, Warner estaría dispuesto a ignorar el comportamiento de Ezra Miller y sus problemas legales con tal de continuar el proyecto de ‘The Flash’.

El reporte indica que los directivos de Warner Bros. no se han preocupado por los titulares protagonizados por Ezra Miller, pues no se ha comprometido a no aparecer en más películas de ‘ Animales Fantásticos ’.

Por su parte, ‘The Flash’ no se estrena sino hasta el 23 de junio del 2023, por lo que aún Ezra Miller podría continuar en el papel del Velocista Escarlata, ya que no se dieron más detalles sobre el retraso en la película.

Cómic precuela de ‘The Flash’ es retrasado; aseguran es para limpiar imagen de Ezra Miller

Los arrestos de Ezra Miller han hecho que los fans se pregunten qué pasará con ‘The Flash’, una de las películas más esperadas del DCEU y si el actor de 29 año s continuará siendo el superhéroe.

Según los nuevos reportes, a Warner Bros no le importarían los problemas legales de Ezra Miller e incluso el cómic precuela de The Flash’ se retrasaría para limpiar la imagen del actor.

Aparentemente, el autor del cómic precuela de ‘The Flash’, que planeaba lanzarse este 26 de abril, Juan Ferreira, ha anunciado un retraso en la historieta.

Ferreira ha declarado que al ser una precuela de ‘The Flash’, el cómic debe tener congruencia con la película, ha sido atrasado.

Este retraso en el cómic de ‘The Flash’, según especulan los fans, tienen que ver con los escándalos y arrestos de Ezra Miller, en lo que limpian su imagen.

Ezra Miller como Credence Barebone en 'Animales Fantásticos 3' (Courtesy of Warner Bros. Pictures / AP)

Warner Bros. no ha hecho anuncios sobre la situación de Ezra Miller

El pasado 30 de marzo, luego de que se anunciara el primer arresto de Ezra Miller en Hawái, así como una orden de restricción en contra del actor, la revista Rolling Stone anunció que ejecutivos de Warner tuvieron una reunión de emergencia.

Supuestamente, los directivos habrían decidido que las participación de Ezra Miller con DC y la saga de ‘Animales Fantásticos’,quedarían pausadas.

Pero hasta el momento no se han tenido anuncios de la casa productora sobre la situación de Ezra Miller y su participación en ‘The Flash’.

Cabe recordar que en este informe, también se dijo que Ezra Miller tuvo varias “crisis” durante el rodaje de ‘The Flash’, pero nunca se comportó agresivo.