Eugenio Derbez jamás olvidará el accidente que le destrozó el hombro y que lo tuvo en cama por varias semanas, debido a que cualquier movimiento en falso le provocaría un dolor insoportable.

Accidente que ocurrió en agosto del 2022 y que involucró a Vadhir Derbez, el hijo mayor de Eugenio Derbez, de 62 años de edad.

Diversos medios de comunicación aseguraron que Vadhir Derbez, de 32 años de edad, golpeó a su padre hasta casi matarlo, lo cual resultó ser una mentira.

El productor de cine y televisión reveló haber sufrido una caída que le destrozó el hombro cuando jugaba un videojuego de realidad virtual que le presentó su hijo.

Ahora que Eugenio Derbez goza de buena salud, abre su corazón y revela que por un momento pensó que perdería el brazo a causa de las 17 microfracturas que el accidente causó en su hombro.

En declaraciones para el programa El Gordo y La Flaca, Eugenio Derbez dice que aunque lo atendió uno de los mejores cirujanos de Los Ángeles, temió lo peor.

Y es que el médico no le aseguró que le salvaría el hombro ya que este se encontraba totalmente destrozado, por lo que podría terminar cortándolo y le colocaría uno de plástico .

Para empeorar las cosas, a Eugenio Derbez se le dijo que había posibilidades de que su brazo rechazara el reemplazo.

“El doctor que me operó fue el doctor de los Dodgers y de los Rams en Los Ángeles, o sea, un mega, mega cirujano y me dijo: pocas veces he visto una fractura tan complicada como esta, no estoy seguro que pueda yo salvarte el hombro porque está hecho pedazos. (Me dijo) lo trataré de pegar, pero si no necesito también tener un hombro de reemplazo y es posible que si no puedo tenga que tomar la decisión de cortarte el hombro y ponerte uno de plástico con el riesgo de que tu cuerpo lo rechace”

Eugenio Derbez