El actor mexicano, Eugenio Derbez de 58 años de edad, está de promoción en México, por su nueva película Radical, y aunque se cree que podría tener fines políticos, negó tener esa intención.

Debido al tráiler de la nueva película de Eugenio Derbez, muchos ven que esta tiene un discurso político, por lo que el actor fue cuestionado al respecto.

Como Eugenio Derbez dijo que con Radical desea impulsar al diálogo sobre la educación pública, los reporteros le cuestionaron sobre su interés de hacerlo de forma política.

En la entrevista mostrada en Sale el Sol, el mexicano negó de manera tajante que ahora ni nunca, esté interesado en meterse en la política, como ha pasado con otros famosos.

Eugenio Derbez detalló que sabe que de querer obtener un cargo público, tendría las de ganar, por una encuesta que hicieron y obtuvo excelentes resultados.

“Hace poco, hicieron una encuesta y creo que salí en el tercer lugar sin quererlo, y se me acercó mucha gente, se me acercaron muchos lugares a decirme por qué no te lanzas”.

Sin embargo, prefiere mantenerse ajeno a la política, sobre todo por lo que ha vivido luego de dar polémicas declaraciones sobre el manejo de esta en México.

Señaló que lo único que le ha dejado el estar metido en temas políticos, es algo internamente que no lo hace sentir cómodo. Además, apuntó a no tener la preparación necesaria.

“No me gustó cómo me sentí internamente, siento que es un mundo que no conozco tan a fondo y que me bajó mi energía, cada vez que hay todas estas discusiones, [donde] me tiran”.

