Pati Chapoy llama controlador a Eugenio Derbez y él se quiebra revelando los errores que cometió con sus hijos mayores y que ahora trata de remendar con su hija Aitana.

Eugenio Derbez -de 61 años de edad- se encuentra promocionando la nueva temporada se su reality familiar ‘De viaje con los Derbez’.

Como parte de su promoción, Eugenio Derbez acudió al programa Ventaneando donde habló como nunca de su papel como papá y esposo.

Pese a lo vulnerable que se había mostrado Eugenio Derbez, Pati Chapoy -de 73 años de edad- no se guardó nada e incluso lo llamó controlador.

Durante la emisión de este 14 de abril, Ventaneando tuvo la visita de Eugenio Derbez quien llegó para hablar de la nueva temporada de su reality familiar ‘De viaje con los Derbez’.

Eugenio Derbez se mostró abierto para hablar de diferentes temas familiares, desde su relación con Alessandra Rosaldo -de 51 años de edad- hasta su rol como padre.

Pati Chapoy le señaló a Eugenio Derbez que para ella fue real el reclamo que le hizo Alessandra Rosaldo en ‘De viaje con los Derbez’.

Eugenio Derbez confesó que así fue pues Alessandra Rosaldo se encontraba muy estresada y no le importó que estuvieran las cámaras, mientras que él trató de mantenerse tranquilo por las cámaras, aunque en el fondo también estaba espantado.

En ese sentido Eugenio Derbez confesó que sus discusiones con Alessandra Rosaldo se dan principalmente porque él como comediante siempre saca una broma cuando hay un conflicto.

Mientras que a Alessandra Rosaldo “le gusta más el drama” y se enoja cuando Eugenio Derbez saca una broma cuando hay algún problema.

En tono de broma Eugenio Derbez señaló que, si tiene muchas peleas con Alessandra Rosaldo, pero su secreto de su matrimonio es saber cómo pelearse y hasta donde la otra persona va a aguantar.

“Yo creo que el secreto de una pareja no es llevarse bien, es aprender a saber pelear. Yo creo que eso nos ha mantenido juntos” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez confesó que en su serie tratan de ser muy honestos, porque no quieren que los televidentes vean su versión de Instagram que es perfecta sino mostrar sus conflictos.

Eugenio Derbez confiesa cuáles son los errores que cometió como padre

Eugenio Derbez destacó que ‘De viaje con los Derbez’ se ha convertido en una clase de terapia con sus hijos, pues ahí han sacado lo que les molesta y que han guardado por años.

En su conversación, Eugenio Derbez reconoció que con sus hijos mayores: Aislinn -de 37 años de edad-, Vadhir -de 32 años de edad- y José Eduardo Derbez -de 31 años de edad- cometió muchos errores.

Al ser cuestionado sobre los errores que cometió como padre, Eugenio Derbez destacó que él empezó esa faceta muy joven por lo que siempre su interés era divertir a sus hijos y no educarlos.

Eugenio Derbez reconoció que arriesgó mucho a sus hijos y además los comparaba mucho entre ellos, aunque ellos nunca se han peleado.

Pedro Sola le cuestionó sobre qué le preocupada de sus hijos, por lo que Eugenio Derbez contestó: “que no sean como yo”.

El actor explicó que a sus tres hijos mayores los educó a que fueran muy competitivos y eso es algo que le han reclamado porque sentían que no eran suficiente.

Eugenio Derbez abrió su corazón y señaló que Aislinn Derbez incluso le confesó que ya no quería dedicarse al medio artístico, porque por muchos años sintió que si no era como su papá o más que él no iba a ser suficiente para él.

En ese sentido, Eugenio Derbez señaló que es por eso por lo que Aislinn Derbez se ha enfocado en su podcast porque sentía mucha presión al tener que ser mejor cada día.

Ahora Eugenio Derbez ya entendió de su error y ahora les dice a sus hijos que quieren que sean felices y que no sean como él.

Eugenio Derbez destacó que está tratando de corregir todas las fallas con Aitana. El actor señaló que su pequeña es muy tímida y no le gustan las cámaras por lo que para el reality siempre le preguntan.

En el video, Eugenio Derbez recordó que Aislinn y José Eduardo no querían estar en el medio y terminaron en él, por lo que cree que Aitana va a terminar ahí solo que ahora no quiere.

Al respecto, Eugenio Derbez confesó que en esta temporada se verá sus conflictos con Vadhir Derbez y Aislinn Derbez.

Eugenio Derbez reveló que sus conflictos con Aislinn Derbez han comenzado porque ella está en una etapa más espiritual y todo el tiempo los está analizando y les da consejos y él ya le pide que lo suelte.

Pati Chapoy tacha de controlador a Eugenio Derbez pero él se la regresa

Al hablar sobre las vacaciones, Pati Chapoy tachó a Eugenio Derbez de controlador, porque es productor y creativo.

Este comentario lo aceptó Eugenio Derbez pues señaló que sus vacaciones las ve como un programa de televisión y quiere que todo salga perfecto, pero se la regresó a la titular de Ventaneando al señalarle que ella era igual.

En su conversación, Eugenio Derbez puntualizó que hubo un momento en que estuvieron a punto de ya no hacer ‘De viaje con los Derbez’ pero le agarraron la onda y supieron cómo manejarse.

Eugenio Derbez confesó que hace ‘De viaje con los Derbez’ porque es una terapia con su familia y los obliga a unirse y estar todos juntos por un mes. Además de que bromeó con el hecho de que son vacaciones pagadas.

Sobre su carrera, Eugenio Derbez señaló que se ha cuestionado si se dedicó a la actuación por imitación a su mamá o si ya lo traía.