¿Los hijos de Shakira y Gerard Piqué saben sobre la relación con Clara Chía? Te contamos lo que se dice.

Uno de los temas que más polémica e interesantes es el que genera la relación después del divorcio entre Shakira y Gerard Piqué con sus hijos.

Milan y Sasha -de 9 y 11 años respectivamente- quienes sin querer se han visto envueltos entre las controversias y disputas de sus padres.

Sin embargo, aunque se llegó a un acuerdo de convivencia, el tema de Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué es todavía un detalle difícil de percibir para los hijos que comparte con Shakira.

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Los hijos de Shakira ya conocerían a Clara Chía, pero desconoce qué relación lleva con Gerard Piqué

Según fuentes españolas, aseguran que los hijos de Shakira -de 46 años- ya conocieron a Clara Chía, pero desconoce qué relación lleva con Gerard Piqué.

Esto luego de que Lorena Vásquez, periodista y conductora del podcast de chismes Las Mamarazzis asegurara que los hijos de Shakira y Gerard Piqué sí conocen y saben de Clara Chía.

Sin embargo, Milan y Sasha desconocen que Clara Chía -de 24 años- es la novia de su padre Gerard Piqué -de 36 años- y la tercera en discordia entre sus padres.

Por lo que lo único que saben los hijos de Shakira hasta ahora sobre Clara Chía es que es compañera de trabajo de su padre, el exfutbolista Gerard Piqué.

Gerard Piqué y Clara Chía (Instagram/@3gerardpique)

Shakira no cederá por Gerard Piqué e impediría ir a sus hijos a la boda de su tío

En la controversia de lo que saben los hijos de Shakira y Gerard Piqué sobre la relación con Clara Chía, ahora un nuevo dilema explota.

Pues ante la reciente presencia de Shakira en Barcelona al parecer Gerard Piqué le ha pedido a la cantante colombiana unos días más con sus hijos.

Los cuales tiene para pasar con su padre Gerard Piqué hasta el 19 de junio, pero el futbolista quisiera que este permiso se extendiera hasta el 24 debido a que su hermano Marc Piqué -de 31 años- se casará.

Sin embargo, Shakira no cederá a favor de Gerard Piqué, esto pese a que dichos días extras serían para que los hijos acudan a la boda de su tío, por lo que la colombiana esta decidida a llevar a Milan y Sasha con ella de regreso a Miami en Estados Unidos, el próximo 19 de junio.