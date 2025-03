¿Ernesto D’Alessio se volvería a casar? A casi dos años de su divorcio, no descarta legalizar su relación con su novia Alejandra Gálvez.

A mediados del 2023, Ernesto D’Alessio -de 48 años de edad- confirmó su separación de Charito Ruiz, con quien estuvo casado por 16 años y tuvo cuatro hijos.

La separación entre Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz se dio en medio de rumores de una presunta infidelidad, versiones que fueron desmentidas por el hijo de Lupita D’Alessio.

En entrevista, Ernesto D’Alessio señaló que aunque se había divorciado de Charito Ruiz, seguía enamorado de la madre de sus hijos.

Sin embargo, Ernesto D’Alessio decidió darse una nueva oportunidad en el amor y se ha dejado ver muy feliz con Alejandra Gálvez.

Ernesto D'Alessio y su novia Alejandra Gálvez (Venga la )

Ernesto D’Alessio no descarta casarse con Alejandra Gálvez a casi dos años de su divorcio

Ernesto D’Alessio fue uno de los asistentes al estreno de la puesta en escena El Rey León, producción que regresa a México.

Acompañado de su novia Alejandra Gálvez, Ernesto D’Alessio atendió a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

Ernesto D’Alessio fue cuestionado sobre si podría volver a casarse luego de su divorcio con Charito Ruiz.

Al respecto, Ernesto D’Alessio no descartó la posibilidad de casarse con Alejandra Gálvez a menos de un año de haber confirmado su relación.

Ernesto D’Alessio destacó que aunque es algo que no ha planeado, es una idea que no niega por completo porque no sabe lo que pueda ocurrir en un futuro.

“¿Por qué no? Tú sabes que va a pasar mañana, nosotros tampoco, pero puede ser. Vivimos día a día, estamos muy felices, vamos a ver qué pasa”

Por su parte, Alejandra Gálvez reconoció que se encuentran viviendo una etapa muy bonita, por lo que disfrutan de cada momento.

¿Cómo es la relación de Alejandra Gálvez con la familia de Ernesto D’Alessio?

Ernesto D’Alessio compartió que su relación con Alejandra Gálvez va muy bien, pues ella ya convive con su Lupita D’Alessio y sus hijos.

En una entrevista ofrecida en enero pasado, Ernesto D’Alessio señaló que Alejandra Gálvez tiene una muy buena relación con su mamá Lupita D’Alessio.

Ernesto D’Alessio destacó que aunque sus hijos viven con Charito Ruiz, ya han logrado convivir con Alejandra Gálvez teniendo una conexión instantánea.

En ese sentido, Ernesto D’Alessio confesó que para él era muy importante la relación que pudieran tener su novia Alejandra Gálvez y sus hijos .