Es un hecho, Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio, están legalmente divorciados; sin embargo, intentan llevar una relación cordial por sus hijos.

La separación de Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio se da en los mejores términos, asegura la exnuera de Lupita D’Alessio, quien se niega a revelar si hubo infidelidad, pero acepta que se cometió un error.

Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio (Agencia México)

¿Qué pasó con Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio? La verdad no la sabe Lupita D’Alessio

En un encuentro con la prensa, Charito Ruiz, de 38 años de edad, se dijo contenta tras su separación de Ernesto D’Alessio, la cual Lupita D’Alessio dio a entender que fue por infidelidad.

Al respecto, Charito Ruiz se dice consciente de que habrá muchas versiones sobre su separación de Ernesto D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio, pero ellos son los únicos que saben la verdad.

Así como desmiente que estén peleados ya que no tienen ningún problema, mucho menos está en pleito con su exsuegra Lupita D’Alessio, de 69 años de edad.

Y ante la pregunta: ¿Ernesto D’Alessio te fue infiel? Charito Ruiz pide a los reporteros preguntarle directamente al cantante, de 46 años de edad.

“No me corresponde a mí hablarlo, le corresponde a él y, a parte, errores los puede tener cualquiera, no pasa nada”, dice para enseguida aclarar que la ruptura no ocurrió de un día a otro puesto que llevaban tiempo hablándola.

“Fue una decisión en conjunto, no fue un ‘ya, hasta ahí llegó', no fue porque sucedió algo, fue un ‘ya’”, dijo la influencer para después asegurar que ambos hablaron con sus hijos antes de hacerlo público.

Charito Ruiz no regresará con Ernesto D’Alessio

Debido a que Ernesto D’Alessio se expresa muy bien de Charito Ruiz, con quien estuvo casado 16 años, personas creen que quizá en el futuro vuelvan a estar juntos.

Sin embargo, esta idea la desecha Charito Ruiz, quien dice no habrá reconciliación con Ernesto D’Alessio, así como recuerda que entre ambos siempre habrá un vinculo pero solo por sus hijos.

Por ello deja claro que no hablará mal del padre de sus hijos, pero tampoco de la madre de éste.