Erika Buenfil niega ser la suegra de ‘La Bebeshita’ durante una entrevista para el programa de TV Azteca ‘Venga la Alegría’.

Esto después de que Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como La Bebeshita, asegurara que el hijo de Erika Buenfil le había estado coqueteado en redes sociales.

Y es que al igual que la influencer, Erika Buenfil aseguró su hijo aun de 18 años de edad, sigue siendo muy pequeño para tener novia.

Después de que La Bebeshita asegurara que el hijo de Erika Buenfil le estuviera coqueteando mediante redes sociales, la actriz le envió un cordial, pero contundente mensaje.

Y es que durante el programa ‘Venga la Alegría’, La Bebeshita dijo que Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, le había estado enviado mensajes pidiéndole una cita.

Sin embargo, aclaró la influencer ella no ha accedido a salir con él debido al respeto que le tiene a la actriz de 58 años de edad, Erika Buenfil, entre otros motivos.

Pues además La Bebeshita mencionó el hijo de Erika Buenfil aún es menor de edad, por lo cual su salida no sería prudente.

“Nico, o sea, yo amo a su mamá, pero ella no sabe de este tema, que su hijo anda de coqueto, pero yo ya le dije que está muy chiquito, que cuando cumpla 18 hablemos.”

Sin embargo, La Bebeshita no negó la posibilidad de algún llegar a tener una relación sentimental con el hijo de Erika Buenfil a pesar de la diferencia de edades, pues aseguró que es “muy guapo y alto”.

“Nunca lo he visto porque digo ‘es muy pequeño, ¿qué va a decir mi suegra?, mi futura suegra, ¿cómo te fijas en la Bebeshita que ya no está tan bebeshita? Está muy guapo, es muy alto, está altísimo, le llevaría 10 años, no más como 13 años”.

Daniela Alexis Barceló Trillo, La Bebeshita