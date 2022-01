Erika Buenfil también se contagió de Covid-19, sus síntomas -dijo la actriz- han sido leves, pero sí ha tenido que guardar reposo.

En su comunicado relacionado con su estado de salud, Erika Buenfil aprovechó para pedir a sus seguidores no bajen la guardia.

Actualmente Erika Buenfil dijo está saliendo de la enfermedad; sin embargo, aclaró aún le quedan algunos días de cuarentena.

A través de su cuenta oficial en Instagram la actriz y tiktoker, Erika Buenfil, informó haber dado positivo al Covid-19 durante esta segunda semana de enero del 2022.

Afortunadamente, señaló Erika Buenfil, sus síntomas han sido muy fáciles de llevar a pesar de que estos si la han molestado.

Y es que aunque la actriz de 58 años de edad señaló no ha tenido temperatura o dificultades para respirar, ha tenido el cuerpo ‘cortado’ y mucha tos.

“He estado guardando reposo, estoy bien, gracias a dios mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar, con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido dolor de cuerpo.”

Erika Buenfil