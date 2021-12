Erika Buenfil les dice a haters que se va retirar “cuando esté viejita” pues por el momento tiene muchas metas las cuales aún quiere alcanzar.

Y es que recientemente la actriz mexicana de 58 años de edad,Erika Buenfil ha incrementado su popularidad en redes sociales lo cual le ha traído más trabajo

Durante un encuentro con la prensa en un evento realizado en la Ciudad de México, Erika Buenfil dijo sentirse muy agradecida por el éxito que ha tenido en las redes sociales.

Y a pesar de que hubo quienes no creían en ella cuando emprendió esta nueva faceta en su vida, ahora la actriz señaló cuenta con millones de seguidores tanto en Instagram como en TikTok, cosa que retó a hacer a su haters.

“Ya estoy en 14 millones y medio de seguidores en TikTok, 14,600 ya también, o sea vamos para los 15, en Instagram también subí muchísimo, entonces pues ahí estoy, o sea, para los que me criticaron, pues háganlo también”

A pesar de sus logros en redes sociales, Erika Buenfil aseguró que continuará con su carrera como actriz participando en diferentes proyectos.

“Me encanta estar en ambas y duplicarme, y que la gente me siga viendo como actriz”

Y es que cuando le preguntaron sobre si pensaba retirarse, Erika Buenfil dijo que aún no siente que tenga la edad suficiente para hacer eso.

“Ahorita no, ya me retiraré cuando esté viejita”.

Por otra parte, Erika Buenfil habló de su faceta como mamá, y destacó que gracias al mundo del internet tiene más cercanía con su único hijo.

“Me presume, o me dice ‘mamá tengo novia’ o ‘ya no tengo’, o ‘me gusta tal niña’, compartimos eso bastante, y curiosamente TikTok me ayudó a poderme conectar con él de manera bien fresca”.

