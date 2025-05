Erika Buenfil -de 61 años de edad- nunca se dejará las canas, aunque el look parece estar de moda.

La nueva película que protagoniza Erika Buenfil la hizo entender que ella nunca quiere perder el glamour y siempre buscará lucir bella.

“Mamá Reinventada” es protagonizada por Erika Buenfil, película que le enseñó una valiosa lección: Nunca se dejará las canas.

En entrevista con Sale el Sol, Erika Buenfil narró que a diferencia de su personaje en esta película, ella nunca va a abandonar su apariencia.

“Reconfirmé que yo no soy así y que no me voy a dejar las canas, y que no me voy a abandonar y que a lo mejor voy a ser una visita moderna, viejita pero moderna”

Erika Buenfil