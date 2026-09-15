Macaulay Culkin protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Premios Emmy 2026 al recordar a Catherine O’Hara, actriz que interpretó a su madre cinematográfica en la pantalla grande.

Durante la ceremonia, Macaulay Culkin compartió escenario con Dan Levy y Annie Murphy para homenajear a Catherine O’Hara antes del segmento In Memoriam de la gala televisiva.

Catherine O’Hara murió en enero pasado a los 71 años, y su trayectoria quedó vinculada a personajes como Kate McCallister y Moira Rose, recordados internacionalmente y que también marcaron su carrera.

Macaulay Culkin recuerda a Catherine O’Hara como “mamá” en los Emmy 2026

Macaulay Culkin inició el homenaje con una referencia a Mi pobre angelito, recordando a Catherine O’Hara como una madre olvidadiza que nunca sería olvidada.

La frase aludió a Kate McCallister, personaje que accidentalmente se separó de Kevin, interpretado por Culkin, durante las dos primeras películas de la saga.

El homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara (Captura de video)

El vínculo entre ambos también quedó presente en 2023, cuando O’Hara acudió a la ceremonia donde Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama.

En aquella ocasión, la actriz se presentó como su “mamá falsa” y bromeó sobre haberlo dejado solo en casa dos veces, antes de expresar su orgullo.

Durante los Emmy 2026, Culkin describió a O’Hara como una mujer alentadora, cálida y divertida, y explicó que “mamá” era la palabra que mejor definía su relación.

Levy y Murphy también recordaron a O’Hara por Schitt’s Creek, donde interpretó durante seis temporadas a Moira Rose, y destacaron distintas enseñanzas que recibieron durante su convivencia profesional.

Murphy habló sobre la característica risa de O’Hara, mientras Levy recordó una enseñanza: siempre decir que sí a las historias, invitaciones a cenar y consejos recibidos.