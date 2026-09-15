Macaulay Culkin protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Premios Emmy 2026 al recordar a Catherine O’Hara, actriz que interpretó a su madre cinematográfica en la pantalla grande.
Durante la ceremonia, Macaulay Culkin compartió escenario con Dan Levy y Annie Murphy para homenajear a Catherine O’Hara antes del segmento In Memoriam de la gala televisiva.
Catherine O’Hara murió en enero pasado a los 71 años, y su trayectoria quedó vinculada a personajes como Kate McCallister y Moira Rose, recordados internacionalmente y que también marcaron su carrera.
Macaulay Culkin recuerda a Catherine O’Hara como “mamá” en los Emmy 2026
Macaulay Culkin inició el homenaje con una referencia a Mi pobre angelito, recordando a Catherine O’Hara como una madre olvidadiza que nunca sería olvidada.
La frase aludió a Kate McCallister, personaje que accidentalmente se separó de Kevin, interpretado por Culkin, durante las dos primeras películas de la saga.
El vínculo entre ambos también quedó presente en 2023, cuando O’Hara acudió a la ceremonia donde Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama.
En aquella ocasión, la actriz se presentó como su “mamá falsa” y bromeó sobre haberlo dejado solo en casa dos veces, antes de expresar su orgullo.
Durante los Emmy 2026, Culkin describió a O’Hara como una mujer alentadora, cálida y divertida, y explicó que “mamá” era la palabra que mejor definía su relación.
Levy y Murphy también recordaron a O’Hara por Schitt’s Creek, donde interpretó durante seis temporadas a Moira Rose, y destacaron distintas enseñanzas que recibieron durante su convivencia profesional.
Murphy habló sobre la característica risa de O’Hara, mientras Levy recordó una enseñanza: siempre decir que sí a las historias, invitaciones a cenar y consejos recibidos.
Catherine O’Hara is honored by Macaulay Culkin, Annie Murphy and Dan Levy in an emotional tribute at the #Emmys: “She was our mama.”— Variety (@Variety) September 15, 2026
(via NBC/EMMYS) pic.twitter.com/jeTsKMAG1n