Enrique Madrid relata cómo fue la pelea con Pablo Montero, la cual provocó que le pegara en la cara frente a sus compañeros.

Durante una función de la obra Perfume de Gardenia, Pablo Montero golpeó al actor Enrique Madrid.

Para evitar que la situación fuera expuesta, Pablo Montero le pidió disculpas frente al público, pero la historia de abuso continuaría contra Enrique Madrid.

Enrique Madrid reveló a De Primera Mano el motivo por el cual Pablo Montero le dio un golpe en la cara.

Él narra que es el encargado de informarles a los actores cuándo deben salir a escena, pero a Pablo Montero le molestó que le diera indicaciones.

Pablo Montero es abucheado por andar de malacopa, pero aseguran que esta vez no se fue sin pagar

Enrique Madrid dio a entender que Pablo Montero estaba en estado inconveniente y, al salir para dar las gracias al público, no quiso estar con Kimberly la más preciosa.

“Se tropieza y hace la faramalla de que lo empujó, se regresa hacia mí y me empieza a amenazar y decir que no lo volviera a empujar en mi vida y es cuando me da el primer golpe en la mandíbula”

Enrique Madrid