Durante una entrevista, Christian Nodal se sinceró y reveló que Cazzu y su hija Inti vivieron un evento traumático durante el parto.

Pues Christian Nodal contó en entrevista que “pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón y luego la cabeza se aplastó”, algo traumático para el cantante y Cazzu.

Christian Nodal reveló que la máquina de los latidos de su hija Inti comenzó a desacelerarse, revelando que fue el peor sentimiento que tuvo en toda su vida.

Tan traumático fue el parto de Cazzu y su hija Inti, que Christian Nodal pensó que si su hija no sobrevivía, él llegó a pensar en quitarse la vida.

“Dios, nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto, que este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola y…”

