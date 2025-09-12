Emma Heming admitió que pensó en divorciarse de Bruce Willis -de 70 años de edad- antes de ser diagnosticado con demencia frontotemporal.

Pues de acuerdo con Emma Heming -de 49 años de edad- ella notaba cambios en las actitudes de Bruce Willis los cuales malinterpretó.

¿Emma Heming pensó en divorciarse de Bruce Willis?

En una entrevista en exclusiva para ‘Vanity Fair’ Emma Heming admitió que pensó en divorciarse de Bruce Willis.

De acuerdo con Emma Heming esta crisis en su matrimonio tuvo lugar antes de que Bruce Willis fuera diagnosticado con demencia frontotemporal.

Bruce Willis y Emma Heming (Agencia México)

La modelo confesó que comenzó a notar cambios en las actitudes del actor, las cuales interpretó como desinterés en su relación.

“Esta no es la persona con la que me casé”, dijo Emma Heming sobre su relación con Bruce Willis a la revista.

Sobre la idea de separarse del actor tras 15 años de matrimonio en los que tuvieron dos hijas, la modelo no dijo haber tomado ninguna medida o acción legal.

Poco tiempo después de esta etapa en la que su matrimonio se ‘desmoronaba’ en la que Emma Heming dijo haberse sentido fuera de lugar, el actor fue diagnosticado.

Actualmente, la modelo aseguró que tiene problemas con “conectar” con el momento en que B ruce Willis no mostraba signos de su enfermedad.

Finalmente, Emma Heming recordó que renovó sus votos con Bruce Willis en el 2019, tres años antes de que el actor fuera diagnosticado con demencia frontotemporal.

Bruce Willis y Emma Heming (@emmahemingwillis)

¿Cuándo se casaron Emma Heming y Bruce Willis?

Emma Heming y Bruce Willis se casaron el 21 de marzo de 2009 en una ceremonia, a la que acudieron sus hijas y su ex Demi Moore -de 62 años de edad-.

Pues cabe recordar, Bruce Willis tuvo tres hijas durante su matrimonio con Demi Moore y dos con Emma Heming.

Mabel Willis, de 13 años de edad

Evelyn Willis, de 11 años de edad