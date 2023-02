Elizabeth Álvarez, enferma y sin voz, defiende a capa y espada su matrimonio con Jorge Salinas; siguen felices y juntos, asegura.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez estuvieron en medio del escándalo, luego de que circularan fotografía donde supuestamente el actor le era infiel.

En las imágenes se podía ver a Jorge Salinas -de 54 años de edad- junto a su nutrióloga Anna Paula Guerrero.

Tras el escándalo, Jorge Salinas negó una relación extramarital y aseguró que su relación con Elizabeth Álvarez estaba bien, pero ¿que dice la actriz? Hasta enferma lo defiende.

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas (@cuquitaoficial_ / Instagram )

Afónica, pero Elizabeth Álvarez defiende su matrimonio ‘con uñas y dientes’

Durante un encuentro con medios, Elizabeth Álvarez -de 45 años de edad- fue cuestionada sobre cómo se encuentra su matrimonio, tras los rumores de una infidelidad.

Elizabeth Álvarez se mostró reacia a responder las preguntas de la prensa, pero la razón era porque estaba afónica.

“Miren chicos, no puedo hablar, quisiera hablar con ustedes como siempre, pero tengo un episodio de asma y el spray que uso me inflamó y estoy afónica” Elizabeth Álvarez

La actriz se disculpó, pero no podía hablar porque tenía la garganta inflamada: “De verdad, estoy afónica y me da una pena terrible no poderme comunicar”.

Sobre su matrimonio, Elizabeth Álvarez manifestó que está bien y feliz con Jorge Salinas, pues reitero que son un “matrimonio hermoso”.

“Yo estoy bien, estamos bien todos. Somos un matrimonio hermoso y ustedes son testigos que durante 11 años nos han visto cómo estamos juntos, no tengo nada más que decir” Elizabeth Álvarez

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas (Instagram/@cuqitaoficial)

¿Afectaron los rumores de infidelidad su matrimonio? Elizabeth Álvarez responde

Luego de que una revista de circulación nacional revelara que las fotografías de Jorge Salinas y Anna Pula, se especuló que hubo un distanciamiento y hasta separación.

Sin embargo, Elizabeth Álvarez dice que es mentira y que su un matrimonio es muy sólido, por lo que no les afectan los malos comentarios.

“Somos un matrimonio sólido, hemos formado un hogar, una familia divina, muchísimas gracias” Elizabeth Álvarez

Elizabeth Álvarez menciona que a pesar de los malos entendidos, ella y Jorge Salinas siguen con su vida: “Seguimos haciendo nuestra vida todos los días”.

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas. (Agencia México)

La actriz reiteró que su relación con Jorge Salinas es muy estable, por lo que los rumores no los afectan y están muy contentos.

“Me van a seguir viendo con mi esposo y con mis hijos, en el restaurante, comiendo helado, haciendo nuestra vida como siempre lo hemos hecho” Elizabeth Álvarez

Elizabeth Álvarez mencionó que entiende que haya ‘chismes’ sobre su relación, pues son figuras públicas y están expuestos a este tipo se dituaciones.

“Que más te puedo decir de Jorge, que lo amo, que estamos casados y tenemos una familia hermosa” Elizabeth Álvarez

Por último, Elizabeth Álvarez menciona que no se deja llevar por las críticas y que el amor no se puede ocultar, por lo que sigue su vida junto a Jorge Salinas y sus hijos.