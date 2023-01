La nutrióloga de Jorge Salinas, Anna Paula, le exige al actor dar la cara ante rumores de infidelidad ¿el actor aclarará las cosas? Esto ha pasado.

Una revista de circulación nacional, reveló fotografías donde supuestamente Jorge Salinas, de 54 años de edad, le es infiel a su esposa Elizabeth Álvarez, con su nutrióloga.

Las fotografías fueron tomadas afuera de Televisa San Ángel y según TVNotas, la supuesta relación entre el actor y su doctora lleva cerca de un año.

Anna Paula Guerrero Castillo, nombre de la nutrióloga de Jorge Salinas, rompió el silencio y aseguró que su relación con el actor solo es profesional.

Anna Paula Guerrero Castillo dio una entrevista al programa Despierta América y se defendió de los señalamientos de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Jorge Salinas.

Reiteró que Jorge Salinas es uno de sus pacientes y que tiene más clientes que trabajan en Televisa.

“El señor Jorge fue uno de mis tantos pacientes,(...) Me gustaría mencionar también que dentro de Televisa tengo a más pacientes, hombres y mujeres, han mejorado mucho y yo les entrego el medicamento personalmente”

La nutrióloga mencionó que el día que la fotografiaron junto al actor, acudió a la televisora para entregarle un medicamento y posteriormente se retiró.

“Esa vez vi al señor Jorge afuera de la puerta 2 de Televisa, el 15 de diciembre, le entregué el medicamento y recibí el pago, de hecho, todavía hay por ahí unos pendientes, y nos despedimos y listo. Creo que yo ya he hablado suficiente del tema y no estoy dispuesta a dar más explicaciones”.

Por otro lado, la doctora tiene una fotografía junto al actor y explica que esa imagen fue sacada en las primeras consultas que le dio.

Anna Paula dice que Jorge Salinas le pagaba en efectivo, por lo que las transacciones las hacían adentro de su auto por seguridad.

“No fue el mismo día, y aclaro que la foto dentro del auto fue casi de las primeras,(...) Él me entregaba el dinero en esa ocasión dentro de su auto, esa vez también lo vi afuera de Televisa, porque él realizaba los pagos en efectivo. Entonces la ciudad no es segura para recibir cantidades en efectivo, entonces es eso y nada más, en los demás videos se ve como el entrego una hielera, que es el medicamento que él utiliza y listo”.

La nutrióloga de Jorge Salinas fue contundente al decir que no tiene una relación sentimental con el actor y no piensa dar más explicaciones.

Además, pide que Jorge Salinas salga a dar su versión de los hechos y desmienta este rumor.

“La verdad es que yo no estoy escondiendo nada, yo no realicé nada malo, creo que ya he dado muchas explicaciones y más de las que debería de haber dado y esto lo hago por el voto de confianza que tienen mis demás pacientes (...) Creo que también es hora de que alguien más salga a dar su explicación”.

Anna Paula