Elisa Beristain -de 52 años de edad- rompió el silencio sobre la razón que la llevó a separarse de Javier Ceriani.

En diciembre de 2024, y luego de celebrar su millón de suscriptores en YouTube, Javier Ceriani -de 54 años de edad- confirmó el fin de Chisme No Like.

Canal de YouTube con contenidos de farándula internacional y conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Desde entonces, las razones de su separación seguían siendo teorías no confirmadas; ahora, Elisa Beristain decidió hablar para contar su verdad.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Elisa Beristain acusó a Javier Ceriani de ser traicionero y violento.

Elisa Beristain revela su verdad sobre Javier Ceriani (Tomada de video)

Elisa Beristain acusa a Javier Ceriani de violentarla hasta mandarla al hospital

Elisa Beristain usó su canal personal de YouTube para romper el silencio acerca de Javier Ceriani y la razón por la que separaron.

En un video de 36 minutos, ‘¡Basta de acoso! Mi historia y el precio del silencio', Elisa Beristain acusó a Javier Ceriani de hacerla ver como “la mala del cuento”.

Cuando, dijo, él fue quien la violentó en más de una ocasión y hasta la mandó al hospital.

“Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quiero compartir con ustedes una experiencia personal que me ha marcado profundamente y que, en mi corazón, siento que es vital sacar a la luz. Muchas veces, el costo de permanecer en silencio es demasiado alto, y es hora de que nuestras voces sean escuchadas.” Elisa Beristain

Desde la descripción del video, Elisa Beristain evitó revelar el nombre de Javier Ceriani , pero era más que obvio que se refería a su ex compañero de programa.

“Durante un tiempo, viví un tormento que se disfrazaba de “broma” en el ambiente laboral (…) Me llamaban gorda y vieja”, continuó la comunicadora.

Elisa Beristain cuenta su verdad sobre Javier Ceriani (Tomada de video)

En la grabación, Elisa Beristain terminó por revelar que Javier Ceriani la mandó al hospital por todo el bullying que ejercía sobre ella.

“En una de las ausencias que me fui, me fui a internar porque tanto que me decía, obviamente en mí causaba estragos y aunque yo viniera y le dijera: ‘Ya no me digas gorda, sí estoy gorda, pero no me lo digas’, fueron dos hospitalizaciones y todo esto de manera legal está documentado.” Elisa Beristain

Asimismo, Elisa Beristain acusó que Javier Ceriani alejó a sus colaboradores y amigos a base de mentiras y haciéndola ver como “la mala del cuento” .

Y de romper el contrato de confidencialidad que tenían en Chisme No Like para hacerle una competencia desleal.

“Se me está como siempre atacando por medio de soltar a otros medios mentiras y haciendo insinuaciones, pero sin tener los huevos de tirar mi nombre, porque bien sabes y quiero que lo sepan ustedes, yo no he podido tirar el nombre porque desde antes que estaba ese programa había acuerdos por escritos y yo por pendeja de respetar los acuerdos y reconstruirme para ustedes, he aprendido mi lección.” Elisa Beristain

Javier Ceriani calla tras fuertes acusaciones de Elisa Beristain

Javier Ceriani no ha dejado de estar activo en redes sociales desde el fin de Chisme No Like, soltando indirectas a Elisa Beristain.

Por esta misma razón, resulta extraño que tras las severas acusaciones de Elisa Beristain, Javier Ceriani haya elegido callar y no defenderse.

En contraste, el comunicador ha compartido historias junto a una gran amiga en Beverly Hills, California, sin mención alguna a su ex compañera.

Javier Ceriani, periodista (@javier.ceriani / Facebook)

Entre comentarios en el video de Elisa Beristain, resaltan los que acusan a la periodista de querer “treparse” del éxito de Javier Ceriani para volver a brillar.

Y es que, si hablamos de números, es innegable que Elisa Beristain no ha podido alcanzar a Javier Ceriani en YouTube.