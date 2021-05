Elecciones 2021: Luis Gerardo Méndez describe cómo es el estado de ánimo de los candidatos

El actor Luis Gerardo Méndez describió con ayuda de su personaje Salvador ‘Chava’ Iglesias el probable estado de ánimo de los candidatos de las próximas elecciones.

En su cuenta de Twitter, Luis Gerardo Méndez refirió la famosa frase de ‘Chava’ Iglesias cuando buscaba la gubernatura de Nuevo Toledo por el Partido Republicano Liberal.

“Ya no puedo más. Estoy hasta la madre, esto no está funcionando y me están haciendo ver como un pende…”, comenta ‘Chava’ Iglesias en la serie de Netflix, “Club de Cuervos”.

A través de una imagen gif, Luis Gerardo Méndez revivió la frase, donde además escribió: “Candidatos en campaña being like”, misma que generó risas entre sus múltiples seguidores.

Luis Gerardo Méndez cita a Chava Iglesias (@LuisGerardoM)

Uno de sus seguidores corrigió a Luis Gerardo al decir que la gente era la que se encuentra como ‘Chava’ Iglesias en Club de Cuervos “con tanto cochinero”.

“Los candidatos??? Más bien nosotros!!! estamos hasta la madre y ya no podemos más con tanto cochinero”, refirió el usuario.

Luis Gerardo Méndez debuta como productor

Tras una espera de cinco años, el actor Luis Gerardo Méndez debutó como productor en Hollywood con la película “Medios hermanos”.

Cinco años fue lo que tardó en concretarse el proyecto, aunado a la espera de su estreno por la pandemia de Covid-19.

La película aborda el tema de la migración y los lazos familiares.

Luis Gerardo Méndez confesó que “Medios hermanos” es la primera película que produce en Estados Unidos.

Además, dijo que el estudio con el que colaboró para su realización, Focus Features, es el mismo que realizó sus películas favoritas en sus “veinte”.

El actor señaló que fue muy satisfactorio desarrollar dicha película con ellos. “Es algo que nunca imaginé”, agregó.