Eleazar Gómez “reprueba”la violencia de cualquier tipo, pero él pisó la cárcel por esta razón y los usuarios de redes sociales no lo olvidan.

La carrera de Eleazar Gómez -de 36 años de edad- tiene un nuevo giro, pues ahora está enfocado en la música y asegura que regresará a la actuación.

Sin embargo, su regreso al medio del espectáculo ha estado lleno de críticas, pues recordemos que en 2020 fue detenido por agredir a su exnovia Tefi Valenzuela.

En noviembre de 2020, policías de la CDMX detuvieron a Eleazar Gómez por golpear y tratar de estrangular a su entonces novia, Tefi Valenzuela.

Al final las autoridades determinaron vincularlo a proceso por el delito de violencia familiar y en marzo de 2021 salió en libertad.

Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela llegaron a un acuerdo y el actor pudo salir de prisión, además de realizar una disculpa pública.

A dos años de lo ocurrido con su exnovia, Eleazar Gómez asegura que “reprueba” cualquier tipo de violencia ¿ya se le olvidó lo ocurrido con Tefi Valenzuela?.

Los nuevos proyectos de Eleazar Gómez lo han llevado a regresar a los medios, por lo que acudió al programa Todo para la Mujer.

El actor reveló que tras estar en prisión, le ha costado retomar su vida laboral y personal.

“Todo siempre cuesta trabajo, y claro que me ha costado trabajo, pero he tenido el apoyo de mi familia, he estado muy tranquilo y soy una persona que siempre me ha gustado mirar hacia adelante y claro que hay que aprender también de nuestros errores, por supuesto y trabajar también en ellos”

Eleazar Gómez