Eleazar Gómez se cuelga de la fama de Vanessa Guzmán; sale a defenderla de Violeta Isfel, Cynthia Klitbo y René Strickler, quienes la tachan de actriz conflictiva.

En recientes declaraciones para el programa Sale el Sol, Eleazar Gómez aseguró haber trabajado a gusto con Vanessa Guzmán, con quien compartió créditos en la telenovela “Atrévete a soñar”.

Contrario a sus compañeros, Eleazar Gómez, quien trata de brillar nuevamente en la actuación y en la industria musical, habló bien de la ahora fisicoculturista.

“Yo siempre me he llevado súper bien con ella, y más allá de lo otro, no tendría nada qué comentar porque no lo sé, pero la quiero mucho, trabajamos a gusto. Le mandó un besote”, dijo el joven actor.

Palabras que contradicen lo citado por sus excompañeros, quienes se quedaron con un mal sabor de boca tras trabajar con la actriz, quien dicen era déspota y no les contestaba ni el saludo.

Acciones que justificó la propia argumentando que tiene un problema de ansiedad.

Eleazar Gómez está a un paso de volver a la televisión

Por otro lado, además de celebrar su regreso al teatro, Eleazar Gómez dejó entrever que está a un paso de volver a la televisión.

“Ahorita he recibido algunas propuestas para regresar a la televisión , las cosas van bien, ha sido complicado no te voy a decir que no, pero va bien”, señaló el artista de 35 años de edad.

Asimismo celebró que las cosas se estén acomodando tras salir de prisión donde ingresó por haber golpeado e intentado estrangular a Tefi Valenzuela, su entonces novia.

“Soy un hombre de fe. Estoy muy agradecido, me siento muy bendecido, y va poco a poco, pero va bien, entonces ahí van las cosas”, destacó.

Eleazar Gómez (@eleazargomez333 / Instagram)

Encontrándole el lado positivo a su comienzo, Eleazar Gómez dijo estar feliz de tener la oportunidad de elegir cuál será su camino.

“Todos tenemos la libertad de poder decidir lo que queremos en la vida, es es algo que no nos pueden quitar, el poder de la decisión y de lo que queremos”, concluyó.