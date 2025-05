Renata del Castillo reveló en un capítulo de “Lo que callamos las mujeres” su más grande deseo, el cual no alcanzó a cumplir.

El cáncer no evitó que Renata del Castillo luchara hasta el final por recuperarse, pues tenía una gran motivación.

Renata del Castillo tenía 42 años de edad cuando murió, pero por años un deseo la mantuvo luchando.

En julio de 2024 se estrenó un capítulo en el programa “Lo que callamos las mujeres” que contaba la historia de Renata del Castillo.

Dicho capítulo se llama “Mariela: Esto no se acaba” y contiene una entrevista con Renata del Castillo.

La actriz expresó su deseo de seguir luchando contra el cáncer, pues tenía una gran motivación, su hijo, Mateo.

Renata del Castillo deseaba ver crecer a su hijo y su amor era su mayor motivación para seguir buscando una solución a su enfermedad.

“El amor a mi hijo es lo que me ha mantenido viva, el amor a seguirlo viendo crecer, el amor a no abandonarlo, porque eso también es un motor que así me hace vivir”

Renata del Castillo