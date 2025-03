El Tío Rober frena provocación de Adrián Marcelo: “Tú no tienes ningún talento”, le dice

El comediante Tío Rober -de 46 años de edad- frena la provocación de Adrián Marcelo y lo nombra “sin talento”.

A través del pódcast La Hora Feliz, el Tío Rober (en compañía del comediante El Cojo Feliz), le dedicó un par de mensajes a Adrián Marcelo -de 34 años de edad- para frenar las provocaciones que han estado ocurriendo en los últimos días.

Tras la respuesta del Tío Rober, ésta se volvió tendencia en redes sociales llenando a Adrián Marcelo de burlas y críticas.

Luego de que Adrián Marcelo hiciera alusión al Tío Rober en uno de los capítulos de su pódcast Hermanos de Leche, el comediante y conductor le lanzó un contundente mensaje para frenar la provocación.

Primero, Tío Rober comenzó agregando que, consideraban a Adrián Marcelo y a La Mole como sus amigos.

No obstante, tras lo mencionado en su pódcast Hermanos de Leche, nombró a Adrián Marcelo “sin talento”.

“Eres un sin talento que no le ha quedado de otra que presumir cuánto gana para sentir que eso es triunfar.”

Tío Eber continuó, agregando que Adrián Marcelo se encuentra en un "brote psicótico”, provocado tras salir de La Casa de Los Famosos México.

Finalmente, Tío Eber terminó su mensaje agregando que el gremio de la comedia no lo quiere.

Todo comenzó en un show en el Teatro Metropólitan de El Cojo Feliz, en donde el comediante, hizo bromas hacia Adrián Marcelo.

Allí, mencionó que, aunque el conductor le ganara obteniendo vistas, el comediante lo hacía en reproducciones:

Tammy Parra quema billete de 500 pesos para hablar de finanzas y no aceptan el privilegio desde donde lo hizo

“Es que estaba pensando que él me gana en vistas, pero yo le gano en reproducciones.”

Después de esto, El Cojo Feliz continuó la broma hablando sobre la merch que se estaba vendiendo ese día para su show en el Teatro Metropólitan.

El Cojo Feliz bromeó en que, esa merch, fue la que no se vendió en uno de los shows de Adrián Marcelo.

Hace unos días, durante el pódcast de Hermanos de Leche, Adrián Marcelo habló sobre los diferentes pódcast de comedia que existen actualmente, en donde resaltó el suyo y el de La Cotorrisa.

Sin mencionar nombres, Adrián Marcelo expresó que varios comediantes intentaban imitar su tipo de comedia sin lograr éxito:

“No se escuchan,, no se admiran, no se respetan, no hay una jerarquía (..) levanta tu carrera”

ADRIÁN MARCELO