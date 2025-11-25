Tras viralizarse un video de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ siendo expulsado de un vuelo de American Airlines, el veterano cantante da su versión.

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ confirma que haber vivido un momento incómodo el 24 de noviembre de 2025, día en que abordó un avión en Quito, Ecuador con destino a Miami, Estados Unidos.

A tempranas horas tomó un vuelo donde su bolso con medicinas le generó un problema .

“Me echaron como un vil delincuente”: ‘El Puma’

“Quiero decirlo de mi propia boca para que no se preste a confusiones”, dice José Luis Rodríguez ‘El Puma’ a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Plataforma en la que José Luis Rodríguez ‘El Puma’ revela haber sido fiel cliente de American Airlines por más de 60 años hasta el día de hoy.

Y es que tuvo un conflicto con el jefe de cabina, Ángel Coronado, quien le pidió retirar el bolso de medicinas que colocó debajo de su asiento ya que no se puede llevar equipaje cuando se ocupan los primeros lugares del avión.

Ante esto, el famoso le explicó que su maletín llevaba medicinas de su trasplante pulmonar, las cuales debía tener al alcance por cualquier situación.

“Le digo: ‘Hermano, es que yo preciso esto porque tengo medicinas ahí’”; sin embargo, no logró convencerlo por lo que accedió a subir el bolso a la parte de arriba.

José Luis Rodríguez 'El Puma' (@elpumaoficial / Instagram)

Aunque todo parecía resuelto, no fue así, a ‘El Puma’ se le salió llamar “pendejada” lo que acaba de ocurrir, palabra que escuchó una sobrecargo del vuelo.

La mujer lo reportó y la situación se agravó. El jefe de cabina advirtió que comunicaría al capitán lo que ocurría por lo que éste decidiría si José Luis Rodríguez permanecía en el avión.

Ante la preocupación de perder su vuelo, el cantante se disculpó tres veces.

“Dije: por favor, le ruego me disculpen si en algo falté. tres veces le pedí disculpas. Tres veces me humillé” José Luis Rodríguez 'El Puma'

La disculpa no fue suficiente y explicar el porqué se aferró a su bolso tampoco, al cantante lo expulsaron como vil delincuente.

El capitán ordenó que se bajara del vuelo y no lo hizo de la mejor manera, todo quedó grabado.

“Me sentí vejado, humillado, me sacaron como un delincuente, realmente, de un avión de American Airlines” José Luis Rodríguez 'El Puma'

‘El Puma’ no fue el único que abandonó el vuelo, también Gilberto Ferrer, su director musical, quien se solidarizó con él.