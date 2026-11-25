El Komander habla por primera vez de la muerte de su hijo y del duro proceso que enfrenta su esposa Arely Ávila.

El pasado 30 de octubre murió José Eliseo Ríos Ávila, hijo de El Komander y Arely Ávila, situación que ha provocado un duro duelo en la familia del cantante.

El Komander habla por primera vez del dolor por la muerte de su hijo

A casi un mes de la muerte del hijo de El Komander, el cantante reapareció ante los medios para hablar del duro proceso que enfrenta.

Doloroso para mí y toda mi familia, sin embargo estamos de la mano de dios entiendo algo de esto. El Komander

Concierto de El Komander en Arena CDMX ( El Komander )

Alfredo Ríos, nombre de El Komander, no dio detalles de la muerte de su hijo, pero reveló que su esposa enfrenta un doloroso momento.

Está muy triste (su esposa Arely Ávila) todos estamos muy triste en general y abrazándonos y poniéndonos en brazos de dios con esto que nadie quiere que les pase, pero es parte de la vida El Komander

El cantante expresó que la muerte de su hijo fue sorpresiva y agradeció al público que comprendió que suspendiera sus conciertos por la situación que enfrentaba: “Les agradezco demasiado”.

El Komander mencionó que hicieron todo lo posible por salvar a su hijo, además de que tuvo la oportunidad de despedirlo rodeados por su familia.

El Komander se refugia en el trabajo tras la muerte de su hijo

Ha pasado casi un mes de la muerte del hijo de El Komander, por lo que ya retomó sus actividades laborales.

El cantante reveló que el trabajo ha sido un refugio para él: “Siempre el trabajo es un refugio para nosotros, para todo mi equipo, siempre es una parte de mí que nos está esperando”.

Alfredo Ríos también se ha enfocado en su religión para vivir el duelo por la muerte de su hijo, así como de su familia y amigos.

Tras revelar la muerte de su hijo, El Komander compartió una esquela en redes sociales y una foto del su funeral donde escribió la frase: “Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho”.