Grupo Firme y su líder, Eduin Caz, participaron en una gala benéfica organizada por la Fundación NICE como antesala a la Semana de los Premios Heat en México.

Durante el evento, Eduin Caz expresó su pésame y solidaridad tras la muerte de José Eliseo, el hijo del cantante Alfredo Ríos “El Komander”.

“No tengo palabras. El señor sabe que lo admiro, lo respeto, es un gran amigo y pues mucha fuerza, la verdad” Eduin Caz

Sin querer ahondar en el tema, Eduin Caz recalcó el cariño que le tiene al Komander y reconoció que se trata de un momento muy difícil por lo que le envió todo su apoyo.

Eduin Caz y Grupo Firme lamentan muerte de José Eliseo, hijo de El Komander

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, expresó su pésame y apoyo a Alfredo Ríos “El Komander” tras el sensible fallecimiento de su hijo menor, José Eliseo.

Eduin Caz y Grupo Firme lamentan la muerte de José Eliseo, hijo de El Komander (@eduincaz / Instagram )

Al ser consultado sobre esta pérdida, Eduin Caz reconoció que no tenía palabras por este momento complicado que está atravesando su amigo El Komander.

Sin embargo, Eduin Caz aprovechó la oportunidad para trasmitir su respeto, admiración y solidaridad hacia su colega El Komander en este momento de duelo familiar.

El Komander confirmó el fallecimiento de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila, ocurrido el 30 de octubre de 2026.

Las causas del deceso no se han hecho públicas. Ni el intérprete ni sus representantes compartieron informes médicos ni explicaciones sobre las circunstancias, pidiendo en su lugar respeto, privacidad y tranquilidad para la familia.

Ante la tragedia familiar, su agencia de representación anunció la cancelación inmediata de su presentación musical programada para el sábado 31 de octubre de 2026 en Hidalgo, Nuevo León.

Eduin Caz y Grupo Firme presentes en gala benéfica de antesala a la Semana de los Premios Heat en México

Eduin Caz fue entrevistado durante su asistencia a una gala benéfica organizada por la Fundación NICE en México.

Este evento se llevó a cabo como parte de las actividades y encuentros previos a la Semana de los Premios HEAT.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Eduin Caz explicó que su principal motivación para realizar obras benéficas es regresar el cariño y la lealtad que reciben de su público, quienes al adquirir sus boletos sostienen la carrera del grupo.

Mencionó que, aunque suelen mantener un perfil bajo al brindar ayuda -siguiendo la premisa de que “lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda”-, en ocasiones es necesario hacerlo público para inspirar a otros artistas y personas a colaborar.

Eduin Caz y Grupo Firme lamentan la muerte de José Eliseo, hijo de El Komander (@lospremiosheat / Instagram )

Eduin Caz con Grupo Firme recordó que estuvieron en Bucaramanga poco antes del reciente terremoto en dicho país, tras el cual realizaron donaciones económicas para auxiliar a los damnificados.

Destacó que el año 2026 ha sido un periodo de gran éxito para la agrupación, manteniendo un crecimiento constante durante sus últimos cinco o seis años de trayectoria.

Asimismo, Eduin Caz desmintió rumores sobre su estado de salud que circulaban en internet, aclarando que su visita al hospital se debió simplemente a la extracción de un absceso en la mejilla.