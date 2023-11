Este fue el gesto que tuvo Alexis Ayala -de 58 años de edad- con Cinthia Aparicio en plena entrevista para defenderla de incómoda pregunta.

Desde que anunciaron su noviazgo, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se han encontrado en medio de la controversia y es que el actor le lleva 28 años a la actriz.

Pese a toda la controversia, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio -de 30 años de edad- han mostrado que su amor es muy fuerte y así quedó demostrado con su boda.

Sin embargo, la pareja no se ha salvado de la polémica por lo que ahora Alexis Ayala no dudo en defender a Cinthia Aparicio en pleno encuentro con diversos medios de comunicación.

Aunque Cinthia Aparicio ha demostrado que es capaz de responder los cuestionamientos de la prensa, Alexis Ayala la defendió al ver que la conversación estaba a punto de volverse incómoda.

Tras casarse, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se encuentran muy felices y es que podrán trabajar juntos en la puesta en escena ‘Las mujeres son de Venus y los hombres ¡Ni madres!’,

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se han mostrado muy felices con esta obra que se presentará en el Nuevo Teatro Versalles a partir del 18 de noviembre durante seis sábados.

No solo es un gran proyecto como pareja, sino que además es el debut de Cinthia Aparicio como productora por lo que la famosa se encuentra muy feliz.

A menos de un mes de su boda, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se encuentran promocionando su obra de teatro por lo que han tenido un encuentro con varios medios de comunicación.

Aunque la pareja suele responder todos los cuestionamientos de los reporteros, Alexis Ayala no dudo en defender a Cinthia Aparicio de incómoda pregunta.

Y es que en el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se encuentran respondiendo todas las preguntas, desde las críticas que reciben por la diferencia de edad hasta si ya se encuentran planeando tener bebés.

Sin embargo todo cambió cuando una reportera le quiso hacer una pregunta a Cinthia Aparicio sobre las declaraciones que había realizado Fernanda López, exesposa de Alexis Ayala.

Alexis Ayala de inmediato intervino al escuchar el nombre de su ex y sin dejar que la reportera terminará la pregunta pidió respeto para Cinthia Aparicio.

Tras las palabras de Alexis Ayala, la reportera trató de señalar que Fernanda López no había declarado nada malo.

Pero Alexis Ayala dio por terminado el tema y pidió que se hablará sobre ellos y sus proyectos laborales.

“No me importa si habló bien o mal, este momento no es para hablar de otras personas y a mí quien me merece respeto son mis hijas, mi madre y por encima de todo es Cinthia, entonces no busquemos notas que no, no pongamos olas en un mar en calma”

Alexis Ayala