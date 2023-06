¿Cinthia Aparicio está embarazada? Llega a Hoy a dar fuertes declaraciones sobre su sorpresiva boda con Alexis Ayala.

Fue en septiembre del 2022 que Cinthia Aparicio y Alexis Ayala sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se habían comprometido en un viaje que hicieron a París, Francia.

Desde el primer momento, Cinthia Aparicio -de 29 años de edad- se mostró muy emocionada de su boda con Alexia Ayala -de 57 años de edad-.

El pasado 11 de junio Alexis Ayala y Cinthia Aparicio celebraron su fiesta de compromiso en compañía de sus seres queridos. Sin embargo sorprendieron a todos al casarse por el civil.

Esta noticia sorprendió a todos por lo que empezaron a surgir varios rumores sobre los motivos por los que Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se habían casado tan rápido.

En las redes sociales surgió el rumor de que Cinthia Aparicio se encontraba embarazada, cansada de todas las especulaciones la actriz ya aclaró por qué se casó tan rápido.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala el día de su boda. (@alexisayala)

¿Cinthia Aparicio se casó con Alexis Ayala porque está embarazada?

Desde que anunciaron su relación, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se han encontrado en medio de la controversia por su diferencia de edad de 28 años.

Pese a todas las especulaciones, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala han mostrado que se encuentran muy enamorados.

Después de aproximadamente dos años de relación, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala sorprendieron al casarse por el civil en su fiesta de compromiso.

A casi dos semanas de su boda, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala reaparecieron en el programa Hoy y hablaron sobre su boda por el civil.

Cinthia Aparicio relató que desde que Alexis Ayala le entregó el anillo de compromiso sabían que se iba a realizar una pedida con la familia porque así lo quería el actor.

“Alexis desde que me entregó el aniño me dijo yo quiero hacer la pedida con tu familia, como es” Cinthia Aparicio

Sin embargo al organizar esta fiesta se dieron cuenta que todos sus seres queridos estarían presentes, por lo que a Cinthia Aparicio se le ocurrió casarse en ese momento.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala (@cinthiaparicio / Instagram )

Al contarle su idea a Alexis Ayala, el actor la apoyó y por eso fue una sorpresa para sus invitados.

“Ya cuándo estábamos planeando todo, que venía toda mi familia de Estados Unidos, los amigos más cercanos, yo le dije oye y si nos casamos, de una, ya” Cinthia Aparicio

Sobre los rumores de embarazo, Cinthia Aparicio negó que se haya casado con Alexis Ayala porque se vayan a convertir en padres.

“Por supuesto que no, no siempre es así. En mi caso no, nada más nos casamos porque nos quisimos” Cinthia Aparicio

Alexis Ayala no se cierra a la posibilidad de tener hijos con Cinthia Aparicio

Alexis Ayala destacó que es la primera vez que se casa porque quiere y no porque tiene que hacerlo.

“Si es la primera vez que me casó, porque quería casarme, no porque tenía que casarme. Mi pasado me sirve como aprendizaje para ser el hombre que soy hoy” Alexis Ayala

En entrevista, Alexis Ayala destacó que todo lo que ha vivido le ha ayudado para convertirse en el hombre que es hoy.

“Para poder tomar de la mano a una mujer como Cinthia y decirle quieres caminar conmigo esta vida y a mí Dios me ha dado una segunda oportunidad maravillosa” Alexis Ayala

Alexis Ayala destacó que la vida le dio una segunda oportunidad y afortunadamente cuenta con una gran mujer a su lado.

“En esta segunda oportunidad me pone a esta mujer a lado, que no nada más me cuida, apoya y soporta, sino que me empuja” Alexis Ayala

En su entrevista con Hoy, Alexis Ayala destacó que ahorita se encuentran viendo todos los detalles para su boda religiosa que tendrá lugar en el mes de noviembre.

“Ahorita seguimos con lo del enlace religioso, que ese va a ser en noviembre y es un momento que también yo espero mucho verla entrar al altar y mi vida a lado con ella” Alexis Ayala

Alexis Ayala no se cerró a la posibilidad de en un futuro tener hijos con Cinthia Aparicio.