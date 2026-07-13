Aldo Támez de Nigris fue contactado por Salt Bae tras el escándalo por la cuenta en su restaurante, pero el influencer lo rechazó.

Al día siguiente de que Aldo Támez de Nigris se quejara de la excesiva cuenta que pagó en el restaurante Nusr-Et, Salt Bae llamó al influencer por Instagram y lo quiso invitar de nuevo a su restaurante.

Salt Bae trató de conectar a Aldo Támez de Nigris y lo rechazó

Aldo Támez de Nigris compartió con sus seguidores que Salt Bae lo llamó por Instagram, luego de que se quejara de su restaurante.

El influencer prefirió no contestarle al chef y reveló que lo volvió a invitar a su restaurante, pero él lo rechazó.

“Me marcó, pero no contesté, me marcó por el Insta y se topó a las personas con las que habíamos ido a la mesa en el hotel (…) y les dijo: ‘Oye, qué onda con Aldo, quiero que venga al restaurante’ yo creo que quería regalarme una comida” Aldo Tamez de Nigris

Aldo Tamez de Nigris, influencer. (@aldotdenigris)

Aldo Támez de Nigris sospecha que Salt Bae quería invitarle la comida para terminar con el escándalo que se generó su queja.

Sin embargo, el influencer no quiso volver al restaurante y prefiere dejar de lado la situación.

El ganador de La Casa de los Famosos México 2025 admite que hubo falta de comunicación con Salt Bae y eso provocó que hubiera malos entendidos con la cuenta.

¿Le dolió la cuenta? Aldo Támez de Nigris revela lo que le molestó de Salt Bae

La polémica entre Aldo Támez de Nigris y Salt Bae inició cuando el influencer acudió a Nusr-Et y le cobraran casi 40 mil pesos de cuenta.

Aldo Támez de Nigris mencionó que hubo una confusión cuando Salt Bae se le acercó y le mencionó que él solo pagaría las bebidas.

Al final, el influencer pagó todo su consumo y aclaró que su molestia fue la forma en que Salt Bae le hizo creer que la comida que consumió sería una cortesía .

“No hubo abuso, pero simplemente la manera en la que te lo pintan, que es con toda la intención de que pienses que te van a mandar alimentos y no” Aldo Tamez de Nigris

La queja de Aldo Támez de Nigris dividió opiniones en redes sociales, pues hubo quienes sí apoyaron al influencer y creen que la cuenta fue excesiva.

Mientras otros expresaron que Salt Bae nunca le dijo a Aldo Támez de Nigris que su consumo sería gratis y fue él quien lo asumió.